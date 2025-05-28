В Новосибирске обсудили вопросы реновации ресурсоснабжающей инфраструктуры

В Новосибирске 27 мая состоялась межрегиональная отраслевая конференция «Энергетика и ЖКХ. Реновация ресурсоснабжающей инфраструктуры городов». Организатором мероприятия выступила редакция Издательского дома «Коммерсантъ». Конференция собрала представителей федеральных и региональных органов власти, сибирских ресурсоснабжающих предприятий, отраслевых объединений и научных экспертов.

От лица системообразующей территориальной сетевой организации Новосибирской области на конференции выступил Алексей Гвоздев, директор по инвестициям «Россети Новосибирск». В своем выступлении он осветил перспективы развития электросетевой инфраструктуры региона в контексте инвестиционной программы компании. В ближайшие четыре года энергетики намерены инвестировать более 19 миллиардов рублей в электросетевой комплекс региона, причем около половины этих средств будет направлено на модернизацию и строительство новых энергообъектов.

Спикер также подчеркнул, что компания ежегодно обеспечивает подключение к сетям около 250 МВт мощности для различных потребителей – от предприятий малого бизнеса до крупных промышленных и строительных проектов регионального и федерального масштаба. Обеспечение энергетическими ресурсами является ключевым фактором, влияющим на динамику технологического присоединения. Алексей Гвоздев детально остановился на территориальных аспектах, обозначив районы Новосибирской области, где есть резерв мощности, и территории, требующие приоритетного развития электросетей.

В заключение своего выступления он акцентировал внимание на том, что дальнейшее развитие электросетевой инфраструктуры и повышение эффективности реализации инвестиционной программы компании во многом зависят от господдержки. В первую очередь, речь идет о внедрении законодательных инициатив, которые сейчас обсуждаются в отрасли, и о применении комплексного подхода к планированию развития территорий с учетом перспективной подготовки инженерных коммуникаций.