Новосибирские студенты непедагогических вузов смогут преподавать в школах

Старшекурсники непедагогических вузов смогут вести уроки в школе. Соответствующий законопроект уже принят Государственной Думой в первом чтении.

Согласно инициативе, к работе в школах предлагается допускать студентов, которые успешно завершили третий курс обучения и освоили специальную программу профессиональной подготовки по направлению «Образование и педагогические науки». При этом студенты смогут вести только те предметы, которые соответствуют их специальности. К примеру, учащиеся химических факультетов смогут преподавать химию, а будущие айтишники — информатику.

В Госдуме уверены, что такая мера поможет закрыть потребность в преподавателях по профильным дисциплинам. К реализации педагогических модулей для студентов непедагогических специальностей в российских вузах планируют приступить с 1 сентября 2025 года.

По словам и. о. ректора НГПУ Сергея Нелюбова, данная инициатива также предоставит студентам возможность глубже понять профессию учителя. И добавляет, что это может повлиять на выбор будущего карьерного пути.

— Мы отмечаем ряд важных моментов законопроекта и первый из них — во время дополнительной занятости в образовательных организациях студенты непедагогических вузов могут вовлечься в систему образования, заинтересоваться работой с детьми, открыть в себе педагогические таланты и остаться преподавать в школе, — отмечает он.

Эксперт добавил, что в будущем было бы важно предусмотреть возможность заключения договора на целевое обучение со студентами непрофильных вузов, по аналогии с педагогическими.

Стоит отметить, что в настоящее время преподавать в школах могут лишь студенты педагогических вузов. Соответствующих закон был принят в 2020 году. Как рассказали в НГПУ, в регионе действует проект «Студент в Школу!» Так, студенты бакалавриата ИЕСЭН (Институт естественных и социально-экономических наук, структурное подразделение НГПУ— Ред) по профилю «Биология и Химия» получили возможность в рамках производственной практики трудоустроиться в школы в качестве учителей этих предметов. Они выходят на работу два дня в неделю. Три дня самоподготовки в неделю выделены и студентам 4-5 курсов ИИГСО (НГПУ, институт истории, гуманитарного и социального образования —Ред.). В эти дни они также работают в школах. В НГПУ уточнили, что по этому проекту студенты вуза трудоустроены в 22 школы Новосибирска и одну посёлка Коченёво. Проект планируется масштабировать на другие институты и факультеты университета.

Напомним, по данным департамента образования мэрии Новосибирска, в подведомственных школах города, на конец апреля было 678 вакансий учителей-предметников. Наиболее востребованными по-прежнему остаются учителя начальных классов, математики, учителя русского языка и литературы, иностранного языка, физики.

В департаменте подчеркнули, что ежегодно в муниципальные общеобразовательные организации трудоустраивается более 350 молодых специалистов.

Ранее редакция сообщала, что подрядчика для «концессионной» школы снова ищут в Новосибирске.