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В Новосибирске объявлен аукцион по эко-парку в Оби

  • 30/06/2023, 14:37
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В Новосибирске объявлен аукцион по эко-парку в Оби
Ранее губернатор жестко раскритиковал мэра Оби за срыв сроков старта проекта, который получил финансирование по итогам Всероссийского конкурса.

В Новосибирске объявили аукцион на выполнение работ по благоустройству общественной территории Эко-парк «Обской» в городе Оби Новосибирской области. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Напомним, весной три проекта из Новосибирской области победили на Всероссийском конкурсе лучших проектов в малых городах РФ и получил федеральные деньги. По двум проектам — Черепаново и Купино — в работы законтрактованы и начались, в городе Обь — проект отстает от графика. На прошлой неделе губернатор Новосибирской области Андрей Травников предупредил глав муниципалитетов области: им стоит очень внимательно отнестись к реализации проектов по благоустройству, на которые выделяет средства не только региональный, но и федеральный бюджеты. И напомнил главе города Павлу Буковинину о том, что работы по этому объекту необходимо выполнить в срок.

— Обратите на этот проект очень серьезное внимание, чтобы проект из красивого ожидания не превратился в разочарование и для вас, и для жителей, — предупредил губернатор.

Согласно проектной документации, участок, выделенный под благоустройство с севера ограничен территориями жилых домов № 124, 125, 126 по ул. Военный Городок, с востока – железной дорогой, с юга – территориями жилых домов № 38, 40, 42 по ул. Чкалова, с запада — территорией жилого дома № 120 ул. Военный Городок.

Площадь благоустройства территории составит 42 885 кв. метров, в том числе площадь озеленения — 16 197 кв. метров (38% территории), площадь водных объектов — 9 852 кв. метров (23% территории), площадь твердых покрытий — 9 131 кв. метр (21% территории), площадь рыхлых покрытий (песок, гравий, бутовый камень) — 7 705 кв. метров или 18% территории.

Подрядчику предстоит выполнить тротуары и дорожки из асфальтобетона, тротуарной плитки, ДПК. Организовать площадки для разных групп населения (детские, спортивные площадки), а также установить урны, скамьи, оборудование на площадках. Организовать реконструкцию зеленых насаждений. Выполнить систему электроосвещения,  предусмотреть систему видеонаблюдения. Организовать парковку с учетом МГН. Организовать площадку для городских мероприятий. Спроектировать площадку для торговли на территории парка.

Начальная цена контракта составляет 75 млн рублей. Источник финансирования — федеральный бюджет.

Работы должны быть завершены до 10 декабря 2023 года.

Проект благоустройства экопарк «Обской» реализуют на территории заброшенного Козловского озера в городе Оби. Проект стал победителем VII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Эко-парк будет реализовываться в 2023-2024 годах. Работы будут включать очистку водоема, укрепление его берегов и капремонт моста. В рамках реконструкции общественной территории установят малые архитектурные формы, стелы для городского декора, проведут озеленение, освещение, построят амфитеатр, сцену для мероприятий, а также две детские площадки и одну спортивную.

Ранее редакция сообщала, что в центральной части города появился новый экопарк.

 

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирская область

Теги : эко-парк благоустройство территории


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