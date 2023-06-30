Общая готовность четвертого моста в Новосибирске и подходов к нему составляет 85%

Общая строительная готовность четвертого моста в Новосибирске и автомобильных подходов к нему сегодня оценивается в 85%. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора группы «ВИС» Сергей Юдин.

Рабочее движение по мосту планируем запустить до конца этого года.

Напомним, что чуть больше недели назад началась укладка асфальта нижнего слоя дорожной полотна на русловой части моста между опорами 6 и 13 в направлении с правого на левый берег на четвертом мосту.

Ранее был выполнен гидроизоляционный слой и уложен литой асфальт, который позволит обеспечить долговечность дорожного покрытия, его устойчивость к перепадам температур. Отмечается, что 26 из 70 вант смонтированы.

Ранее редакция сообщала о том, что Анатолий Локоть сообщил, что будут строить в Новосибирске после завершения четвертого моста.