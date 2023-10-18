В Новосибирске объявлены очередные аукционы по автобусным павильонам

«Городской центр организации дорожного движения» объявил очередные аукционы по обустройству остановочных пунктов общественного транспорта в городе Новосибирске. Общая цена контрактов — 20,3 млн рублей.

Согласно конкурсной документации одного из аукционов, подрядчику необходимо установить восемь павильонов в Железнодорожном, Калининском, Ленинском и Кировском районах Новосибирска. Цена контракта по нему составляет 5,7 млн рублей.

Подрядчик должен установить по одному остановочному павильону на остановках «Театр Красный Факел» (ул. Ленина, 28, Железнодорожный район), «Стадион Сибирь» (ул. Богдана Хмельницкого, 18, Калининский район), «ул. Учительская» (ул. Учительская, 38, Калининский район), «ж\м Западный» (ул. Забалуева, 70А к1, Ленинский район), «Сибиар» (ул. Станционная, 78, Кировский район) и два павильона на остановке «Полевая» (ул. Зорге, 275 в Кировском районе).

Еще два аукциона объявляются в городе уже третий раз. Дважды на них не подавалось ни одной заявки.

В рамках контракта за 7 млн прописана установка семи павильонов в Кировском и Первомайском районах. Подрядчику необходимо установить два павильона (на четной и нечетной сторонах появятся на остановках «Путепровод» (ул. Комсомольская, Кировский район), остальные пять павильонов — в Первомайском районе. В документации указаны по два павильона на остановках «ул. Керченская» и «Приобские электросети» (ул. Одоевского) и один павильон на остановке «Станция «Сибирская» (ул. Сызранская,7).

Третий раз разыгрывается и аукцион установку восьми остановочных павильонов в Кировском, Первомайском и Советском районах. Начальная цена контракта составляет 7,6 млн рублей. В рамках контракта по одному павильону должны быть установлены на ост. «Автобаза» (ул. Тюменская, Кировский район) и «Завод Литейный» (ул. Тюменская, Кировский район), а также по два павильона предполагается на остановках «Больница № 9» (ул. Одоевского, Первомайский район), «ООТ б/н» (в районе дома №5/1 по ул. Лесосечная, Советский район) и «ГПТУ-18» (ул. Аксенова, Первомайский район).

Работы по всем контрактам должны быть завершены до 10 декабря 2023 года.

Ранее редакция сообщала, что Скат установит до конца октября девять трамвайных остановок в Новосибирске.