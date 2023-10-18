Володин выступил против инициативы разрешить бывшим осуждённым работать педагогами

Соответствующий законопроект был внесен в парламент 16 октября. Согласно документу, предлагается позволить принимать на вакансии учителей, воспитателей и тренеров лиц, отбывших срок за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, за исключением судимостей за убийство, половую неприкосновенность и половую свободу личности.

В своём Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин написал, что уже обсудил данный проект закона с некоторыми членами Совета Госдумы. В результате сложилось коллективное мнение, что реализация инициативы может серьезно повлиять на безопасность детей.

Кроме того, правовое управление российского парламента отметило, что ряд положений законопроекта и вовсе не соответствуют ст. 331 и 351 Трудового кодекса. Володин уверен, что инициативу необходимо отозвать, чтобы Думе не пришлось её отклонять.

Напомним, что авторами законопроекта о разрешении бывшим осуждённым за тяжкие и особо тяжкие преступления работать педагогами и тренерами выступили депутаты от «Единой России». Среди них — Валентина Пивненко, Ирина Роднина, Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов и Пётр Толстой. Однако спустя сутки Толстой убрал свою фамилию из списка авторов проекта.

Ранее редакция сообщала, что Госдума рассмотрит законопроект о введении запрета на использование животных в цирках.