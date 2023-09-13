Скат установит до конца октября девять трамвайных остановок в Новосибирске

В Новосибирске подведены итоги аукциона на выполнение работ по обустройству новых остановочных пунктов трамвая в пяти районах города. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно протоколу подведения итогов определения поставщика, ООО «Скат» стало единственным участником торгов и выполнит работы за начальную стоимость — 10,7 млн рублей.

До 30 октября новые трамвайные павильоны будут установлены на остановках: «Ул. Депутатская» (по нечетной стороне ул. Депутатской), «Магазин «1000 мелочей»» (по четной стороне ул. Мичурина), «Стадион «Спартак»» (по четной стороне ул. Мичурина), «Магазин «Детский мир»» (по четной стороне ул. Трикотажная), «Ул. Волочаевская» (по четной стороне пр. Дзержинского), «Архитектурно-строительный университет» (четная и нечетная стороны ул. Гурьевская), «Клуб им. Чехова» (по четной стороне ул. Титова), , «Пос. Чемской» (по четной стороне ул. Петухова).

Напомним, в начале сентября мэрия Новосибирска уже заключила два контракта с ООО «Скат» на установку 10 автобусных павильонов в Ленинском районе Новосибирска и 11 павильонов в Октябрьском, Калининском, Заельцовском, Центральном, Центральном и Дзержинском районах. Работы Они должны быть завершены так же до 30 октября.

По данным Seldon Basis, ООО «Скат» зарегистрировано в 2019 году в Новосибирске. Уставной капитал компании — 10 тысяч рублей. Основной вид деятельности по ОКВЭД — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Единственным учредителем и руководителем компании является Алена Шаблатова. Согласно финансовым отчетам за 2022 год, выручка компании составила 38,7 млн рублей (в 2021 году — 48,4 млн рублей), чистая прибыль — 103 тысячи рублей (в 2021 году — 172 тысячи рублей). Компания подписала 14 контрактов в качестве поставщика. Наибольшее количество контрактов было заключено c МБУ «ГЦОДД» (основной заказчик).

Ранее редакция сообщала, что около половины трамвайных путей нуждаются в ремонте в Новосибирске.