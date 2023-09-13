Рекламодателям

Скат установит до конца октября девять трамвайных остановок в Новосибирске

  • 13/09/2023, 14:57
Автор:
Скат установит до конца октября девять трамвайных остановок в Новосибирске
Работы будут выполнены за 10,7 млн рублей.

В Новосибирске подведены итоги аукциона на выполнение работ по обустройству новых остановочных пунктов трамвая в пяти районах города.  Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно протоколу подведения итогов определения поставщика, ООО «Скат» стало единственным участником торгов и выполнит работы за начальную стоимость — 10,7 млн рублей.

До 30 октября новые трамвайные павильоны будут установлены на остановках: «Ул. Депутатская» (по нечетной стороне ул. Депутатской), «Магазин «1000 мелочей»» (по четной стороне ул. Мичурина), «Стадион «Спартак»» (по четной стороне ул. Мичурина), «Магазин «Детский мир»» (по четной стороне ул. Трикотажная), «Ул. Волочаевская» (по четной стороне пр. Дзержинского), «Архитектурно-строительный  университет» (четная и нечетная стороны ул. Гурьевская), «Клуб им. Чехова» (по четной стороне ул. Титова), , «Пос. Чемской» (по четной стороне ул. Петухова).

Скат установит в Новосибирске 20 автобусных остановок

Скат установит в Новосибирске 20 автобусных остановок

Напомним, в начале сентября мэрия Новосибирска уже заключила два контракта с ООО «Скат» на установку 10 автобусных павильонов в Ленинском районе Новосибирска и 11 павильонов в Октябрьском, Калининском, Заельцовском, Центральном, Центральном и Дзержинском районах. Работы Они должны быть завершены так же до 30 октября.

По данным Seldon Basis, ООО «Скат» зарегистрировано в 2019 году в Новосибирске. Уставной капитал компании — 10 тысяч рублей. Основной вид деятельности по ОКВЭД — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Единственным учредителем и руководителем компании является Алена Шаблатова. Согласно финансовым отчетам за 2022 год, выручка компании составила 38,7 млн рублей (в 2021 году — 48,4 млн рублей), чистая прибыль — 103 тысячи рублей (в 2021 году — 172 тысячи рублей). Компания подписала 14 контрактов в качестве поставщика. Наибольшее количество контрактов было заключено c МБУ «ГЦОДД» (основной заказчик).

Ранее редакция сообщала, что около половины трамвайных путей нуждаются в ремонте в Новосибирске.

Фото автора

365

Рубрики : Транспорт

Регионы: Новосибирск

Теги : транспорт трамвайные остановки ООО Скат аукцион


Самолет сел в поле
ВЭФ-2023
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pUkpQXoEb1ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pUkpQXoDyaЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pSaqk7TgbuGrando - дом-небоскреб

Grando - дом-небоскреб

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pUkpQXnZd2ЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pUkpQXntoKЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО «ЮГА-СТРОЙ»

Спецоперация на Украине

Участники спецоперации будут получать полную компенсацию военной пенсии
12/09/23 9:35
Мобилизованный Егор Мякин из Бердска погиб в зоне СВО
11/09/23 16:21
Набор добровольцев в отряд операторов БПЛА
30/08/23 12:51

Арбитражный суд не стал расторгать в Новосибирске школьные концессии

Суд установил, что истец и связанные с ним компании оспаривают процедуры заключения концессионных соглашений в разных регионах России.
Читать далее >>

Довыборы на округах депутатов Бойко* и Пироговой пройдут в декабре

Такое предложение будет вынесено на заседание сентябрьской сессии горсовета Новосибирска.
Читать далее >>

Первый сетевой фуд-холл в Новосибирске создают в Калейдоскопе

Торговый центр полностью обновляет пул арендаторов и меняет концепцию.
Читать далее >>

Летчик-испытатель Владимир Барсук прокомментировал посадку рейса «Сочи-Омск»

Все живы — это главное, сказал заслуженный летчик-испытатель РФ.
Читать далее >>

Стасу Макееву требуется восстановительное лечение после тяжелого ДТП

Необходимо собрать — 1 094 478 рублей.
Читать далее >>

В горсовет Бердска на довыборах прошли справедливоросс и единоросс

Борьба за мандаты была конкурентной.
Читать далее >>

Аутсайдером по голосованию на выборах губернатора Новосибирской области стал Бердск

В Новосибирске — Октябрьский район.
Читать далее >>

На муниципальных выборах в Новосибирской области 37 мандатов у Единой России

Всего на выборах замещалось 47 депутатских мандатов.
Читать далее >>

В Новосибирске может появиться второй Горводоканал

Предполагается, что эта компания будет единым оператором ливневой канализации.
Читать далее >>

Роман Яковлев проголосовал на выборах губернатора Новосибирской области

Избирательные участки закроются менее, чем через 5 часов.
Читать далее >>

Актуальный разговор

Вероника Рукавишников, директор ивент-агентства «ВМЕСТЕ! Event group»

Вероника Рукавишникова: На рынке растет доля мегаивентов

Если раньше заказчики продвигали свой бренд или продукцию, то сейчас этот формат наиболее интересен для проведения деловых мероприятий.
Все материалы
Самолет сел в поле
ВЭФ-2023
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Новый губернатор Омской области нашел замену Елене Мизулиной в Совете федерации
13/09/23 15:29
Политика
Новосибирские компании готовы принимать на работу африканцев, арабов и вьетнамцев
13/09/23 15:21
Бизнес Промышленность
В Новосибирске исчез стихийный мемориал Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину
13/09/23 15:07
Происшествия
Скат установит до конца октября девять трамвайных остановок в Новосибирске
13/09/23 14:57
Транспорт
Почти полсотни точек по продаже табака и вейпа в метро Новосибирска
13/09/23 14:45
Общество
Достигшие 80 лет пенсионеры Новосибирска получат двойную выплату
13/09/23 14:29
Общество
Черные похоронные агенты атаковали новосибирцев
13/09/23 14:19
Общество
В Новосибирске получили имя три безымянные территории
13/09/23 13:02
Водитель сбил подростка на электросамокате в Новосибирске
13/09/23 12:48
Происшествия
В Новосибирской области у браконьера изъяли 15 краснокнижных осетров
13/09/23 12:41
Право&Порядок
Сибирячку, погибшую в Дагестане при обрушении стен, похоронят в Новосибирске
13/09/23 12:40
Происшествия
В Новосибирской области розничные рынки необоснованно заставляли ставить ограждения
13/09/23 12:23
Бизнес Власть
Квартиры на берегу Оби от известного застройщика за 2,75 млн
13/09/23 11:57
Недвижимость
Новосибирцев просят не выбрасывать «вершки и корешки» в мусорные контейнеры
13/09/23 11:51
Общество
Арбитражный суд не стал расторгать в Новосибирске школьные концессии
13/09/23 11:49
Образование Право&Порядок
Андрей Травников подтвердил участие Новосибирской области в нацпроекте по беспилотникам
13/09/23 11:27
Власть Общество
Переименованный «Сьесс» появился в Новосибирске
13/09/23 11:07
Бизнес
Встреча «Клуба Директоров»: «Все дело в людях? Как вырастить и сформировать команду»
13/09/23 10:58
Бизнес
Довыборы на округах депутатов Бойко* и Пироговой пройдут в декабре
13/09/23 10:56
Политика
Ракету с юбилейной символикой Новосибирска запустят в космос
13/09/23 10:50
Власть Технологии
Популярное
Вакцинация взрослых: что и когда ставить
12/09/23 16:24
Медицина
Чем опасен арбуз и кому стоит быть с ним вдвойне осторожным
12/09/23 10:26
На Кубани выявили вирус африканской чумы
11/09/23 17:46
Госдума призывает правительство отложить введение «закона о такси» из-за роста цен
11/09/23 14:06
Эксперты прогнозируют снижение цен на красную икру
11/09/23 10:08
Составлен рейтинг самых высокооплачиваемых профессий
8/09/23 10:46
Новости компаний
Греф заявил, что курс рубля неоправданно занижен
13/09/23 11:40
ВТБ выдал более 45 млрд рублей по Дальневосточной ипотеке
12/09/23 14:43
Карта «Прибыль» Уралсиба возглавила Топ-10 лучших доходных карт – Банки.ру
12/09/23 11:36
Сбербанк нарастил средства физлиц в августе
11/09/23 17:26
ВТБ: расчеты бизнеса в китайских юанях выросли в 6 раз
11/09/23 14:15
Рванём вперёд: новосибирский производитель игрушечных машин увеличит эффективность
8/09/23 16:42

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Сентябрь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска