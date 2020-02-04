В Новосибирске выдано разрешение на строительство четвертого моста через Обь

Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство по одному из этапов концессионного проекта по созданию моста через Обь, сообщили в пресс-службе Группы «ВИС». Документ датирован 3 февраля.

Отмечается, что выданное разрешение позволит приступить к основным работам уже в апреле 2020 года. В настоящее время ведутся работы по подготовке площадки под размещение строительного городка, изготовлению металлоконструкций и выносу сетей. Генподрядчиком проекта выступает Производственная фирма «ВИС» – головная компания строительного субхолдинга Группы «ВИС».

Четвёртый мост соединит Южную площадь с площадью Труда и пройдёт параллельно существующему железнодорожному переходу. Благодаря мосту будут обеспечены выходы на федеральные трассы «Байкал», «Чуйский тракт» и «Сибирь». Масштабный проект предполагает строительство шестиполосной скоростной автомобильной дороги с многоуровневыми развязками, которые позволят исключить светофоры и обеспечить непрерывность транспортных потоков.

Концессионное соглашение между ООО «Сибирская концессионная компания» (входит в Группу «ВИС») и правительством Новосибирской области в лице министерства транспорта и дорожного хозяйства подписано 6 декабря 2017 года.

Фото предоставлено пресс-службой Группы «ВИС»