В Новосибирске Октябрьский мост закрыли для пешеходов на время ремонта

В настоящее время дорожники демонтировали 60% (или 1300 п.м.) тротуарных плит, сообщила пресс-служба ООО «СпецТрансСтрой».

По словам генерального директора компании Сергея Арапова, выполняются работы на тротуарной консоли участками. Техника снимает асфальт до основания, затем приступает к разборке тротуарных плит.

— Ходить по такой поверхности опасно для жизни и здоровья. Однако находятся пешеходы, которые, рискуя жизнью, пешком преодолевают мост. Этого делать нельзя, — пояснил Сергей Арапов.

Подрядчик также перекрыл пешеходную зону парка «Михайловская набережная» под Октябрьским мостом, так как ведутся работы по очистке конструкций пролетного строения над набережной, выполняемые в рамках ремонта моста. Ограничения будут действовать до 10 ноября.

— На текущий момент продолжаются работы по пескоструйной очистке и окраске металла пролетных строений в пролете опор 1 и 2, 2 и 3, 7 и 8. Объем по пескоструйной очистке с начала ремонта превысил 13 500 м2. На объекте демонтировано 1300 погонных метров железобетонных тротуарных плит, выполняется расшивка швов гранитной кладки тела опоры 2, — рассказали в пресс-службе компании. — Произведена пескоструйная очистка гранитной облицовки русловой опоры №2, очистка конуса опоры №1 и 12, а также устройство кабельной линии и трансформаторной подстанции.

Также в компании отметили, что в рамках ремонтных работ скорость движения по мосту ограничена до 40 км/ч. Такое ограничение скорости сохранится на весь период работ. Работы по ремонту Октябрьского моста разделены на три этапа. Первый должны завершить до 9 декабря 2022 года, второй — до 8 декабря 2023-го, третий — до 9 декабря 2024-го. К этому времени выполнят ремонт основных несущих конструкций, заменят все слои мостового полотна, уложат новый асфальтобетон, установят новые мачты освещения, пешеходное и дорожное ограждение, выполнят ремонт судовой сигнализации, модернизируют систему водоотвода, произведут работы по антикоррозионной защите и выполнят монтаж системы архитектурного освещения.

На капремонт потратят 2,2 млрд рублей.