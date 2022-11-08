Более 2 тыс. заявлений на поддержку подали семьи мобилизованных в Новосибирской области

Более 2 тыс. заявлений на социальные меры поддержки, включающие компенсации расходов ЖКХ, оплату за детсад для детей и питание для школьников из семей призванных, подали в Новосибирской области. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на Елену Бахареву министра труда и социального развития Новосибирской области.

— У нас на меру компенсации оплаты услуг ЖКХ уже более 2 тысяч заявлений подано, и на компенсацию родительской платы в детский сад около 400 заявлений, — сказала Бахарева.

Также Елена Бахарева уточнила, что заявление на меры поддержки можно подать в электронном виде. Это могут сделать как родители мобилизованного, так и его супруга.

27 октября депутаты Законодательного собрания Новосибирской области во втором окончательном чтении приняли закон о мерах социальной поддержки жителей, призванных на военную службу по мобилизации. Ранее председатель комитета заксобрания Игорь Гришунин сообщал, что на меры поддержки мобилизированных область в течение 2022-2023 года направит более 600 млн рублей.

Ранее редакция сообщала, что в судах начали рассматривать первые иски по частичной мобилизации.