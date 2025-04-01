Самозапрет на кредиты установили свыше 184 тысяч новосибирцев

За месяц работы сервиса установки самозапрета на кредиты 184,6 тысяч новосибирцев приняли такое решение. По этому показателю область входит в топ-10 регионов страны.
Красноярский край находится на 14 месте — 157 тысяч самозапретов, Кузбасс на 15 — 131,5 тысяч. В топ-20 также входят Иркутская область (120 тысяч) и Алтайский край (114 тысяч). В Омской области такое решение приняли 96 тысяч жителей,
Лидером по количеству установленных самозапретов стала Москва: зарегистрированные в столице граждане установили в марте 962,0 тыс. самозапретов. В целом по России — 8 млн.
Подавляющее большинство граждан выбирают формат полного запрета на кредиты: 7,20 млн заявок (91,5%).
Напомним, самозапрет можно зафиксировать в своей кредитной истории через портал «Госуслуги» с помощью типового заявления. Не позднее 1 сентября 2025 года услуга будет доступна и в многофункциональных центрах (МФЦ).
Ранее редакция сообщала о том, что за 10 дней работы сервиса самозапрет установили 110 тысяч новосибирцев.
Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.
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