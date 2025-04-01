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Самозапрет на кредиты установили свыше 184 тысяч новосибирцев

  • 01/04/2025, 17:30
Автор: Юлия Данилова
Самозапреты на кредиты установили свыше 184 тысяч новосибирцев
Подавляющее большинство заявителей выбирают формат полного запрета

За месяц работы сервиса установки самозапрета на кредиты 184,6 тысяч новосибирцев приняли такое решение. По этому показателю область входит в топ-10 регионов страны.

Красноярский край находится на 14 месте — 157 тысяч самозапретов, Кузбасс на 15 — 131,5 тысяч. В топ-20 также входят Иркутская область (120 тысяч) и Алтайский край (114 тысяч). В Омской области такое решение приняли 96 тысяч жителей,

Лидером по количеству установленных самозапретов стала Москва: зарегистрированные в столице граждане установили в марте 962,0 тыс. самозапретов. В целом по России — 8 млн.

Подавляющее большинство граждан выбирают формат полного запрета на кредиты: 7,20 млн заявок (91,5%).

Напомним, самозапрет можно зафиксировать в своей кредитной истории через портал «Госуслуги» с помощью типового заявления. Не позднее 1 сентября 2025 года услуга будет доступна и в многофункциональных центрах (МФЦ).

Ранее редакция сообщала о том, что за 10 дней работы сервиса самозапрет установили 110 тысяч новосибирцев. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

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Рубрики : Финансы Общество

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : самозапрет кредит


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