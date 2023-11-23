«Они богатые, пусть терпят»: воспитатель рассказала, как в частном детском саду Новосибирска издевались над малышами

Следственный комитет продолжает расследовать уголовное дело по факту истязания маленьких детей в новосибирском частном детском садике «Маленький принц». Заведение получило скандальную славу после того, как родители опубликовали в сети видеозапись с камер наблюдения с избиением малышей. Правоохранители оперативно задержали заведующую и владелицу дошкольного учреждения Елену Ч., а также 23-летнюю воспитательницу Анну Б. Обе женщины сейчас находятся под арестом. Журналистам Infopro54 удалось поговорить со знакомой Анны, которой та откровенно рассказывала о своей работе, а также о причинах, которые не позволяли ей уволиться из этого жуткого места.

Мать ― повар, муж – завхоз

Многие родители не доверяют муниципальным детским садам и, желая своим чадам, только самого лучшего отдают их в частные учреждения. Но не всегда за деньги можно получить достойное отношение и образование. Пример тому «Маленький принц». Там к малышам относились совсем не по-царски.

― С виду это был очень приличный садик. На это и повелась Анна, когда устраивалась на работу. После собеседования в марте 2023 года ей предложили должность воспитателя. Назначили испытательный срок в три месяца. По факту она была единственным воспитателям в группе, которая следила за детьми. Были еще приходящие на несколько часов специалисты ― шахматист, хореограф, учитель английского. Роль воспитателя исполняла также сама заведующая. Ее мать была поваром, а муж что-то типа завхоза. По сути на еде сильно экономили, покупали самые дешевые продукты и даже пельмени в магазине. Этим кормили деток. А тем, кто отказывался есть, заведующая впихивала насильно. Часто Елена с мужем привозила из дома трехлитровые банки с непонятной едой, которая была, по словам Ани, невкусная. Еще мамы детей иногда предупреждали, что у них есть непереносимость определенных продуктов. Правда на это никто не смотрел, всех кормили одинаково с общего стола, ― рассказала Infopro54 Марина*, знакомая арестованной Анны.

Буквально через неделю после трудоустройства Анна впервые увидела, как заведующая бьет ребенка. Девушка была в недоумении и кинулась успокаивать малыша, но была строго отчитана.

― Эти дети заслуживают такого отношения, они из богатых семей и их нужно воспитывать только силой. Их избаловали, потому что у родителей есть все. Пусть терпят. Я запрещаю тебе их жалеть и успокаивать, ― приказала тогда Анне ее работодатель.

При этом новая воспитатель заметила, что у нее в группе есть ребятишки с диагнозами. К таким воспитанникам вообще требовался отдельный подход и повышенное внимание. Но у заведующей не было ни сердца, ни совести. Если вдруг малыш писал мимо горшка или в штаны, то ему было не позавидовать.

Сливочное масло и туалет без камер

Анна рассказывала подруге, что Елена каждый день била детей. Она не стеснялась делать это под камерами, но особенно жестокие сцены происходили в туалете, где камер не было. Оттуда только раздавались крики, грубые матершинные реплики, удары и были слышны детские визги.

― Малыши выходили оттуда в истерике, с красными отпечатками от рук по всему телу. Заведующая сразу требовала смазать места от ударов сливочным маслом. Такой лайфхак она увидела где-то в интернете. Он, кстати, помогал. Но однажды Елена сильно избила мальчика, у него из губы хлестала кровь. Тогда Елена придумала для его матери историю, что он упал с кровати. Анне она, кстати, вообще запрещала общаться с родителями. Даже мобильный телефон у нее отбирала с утра и на весь день, ― вспоминает Марина.

Но это еще не вся история происходящего кошмара. Были в садике и другие методы успокоения. Например, детей, чтобы они не баловались, закрывали в темной комнате в одиночестве. А если они не могли уснуть, то натягивали на кровать одеяло с простынями, чтобы было темно и страшно.

― Аня понимала, что за ней по камерам постоянно следить работодатель. Потому что если дети бесились, то та сразу приходила или звонила в группу и требовала их отлупить. Она даже пыталась обмануть эту садистку. Засовывала руки под одеяло к ребенку и била сама себя, чтобы были слышны звуки удара. Вообще она признавалась, что ребятишки ее не раздражали, она в принципе любит детей и хорошо с ними обращается, ― уверяет знакомая девушки.

Еще Марина вспоминает, как ее подруга была возмущена несколькими случаями и поделилась с ней своими переживаниями.

― У них один мальчик проходил восстановление после перелома ноги. И вот заведующая эта, когда он не слушался ее, постоянно ему наступала на нее и била по больному месту. Тоже мне восстановление. Он рыдал и кричал от боли, а пожалеть его было нельзя. А другому парнишке Елена прищемила дверью палец. Но вместо сочувствия и помощи, она назвала его дебилом, обругала матом. Мальчик так сильно плакал, что у него поднялось давление и побежала носом кровь. Скрывая это, они застирывали его одежду, ― рассказывает Марина.

Знакомая призналась, что от таких рассказов у нее у самой болело сердце и она убеждала подругу уволиться. Но, как оказалось, Анну на новой работе запугали опасными для ее жизни последствиями.

«Мой муж убил мента и тебя убьет»

Оказалось, что воспитательница, когда поняла, что не готова работать в этом концлагере, попыталась уволиться по собственному желанию. Возможно, что работодатель хотел сохранить сотрудницу или боялась, что девушка испортит репутацию ее заведению, когда переступит порог. Не трудно догадаться, что если бы эти не педагогические методы, которые применялись к детям за деньги ничего не подозревающих родителей, стали достоянием общественности, то детский сад лишился бы клиентов.

― Елена сначала угрожала ей увольнением по какой-то статье, с которой потом вообще трудно трудоустроиться. А потом заявила, что ее муж судимый за убийство полицейского. Ему якобы потом дали условный срок, но сейчас ему нечего терять, он может и Анну убить, ― говорит Марина.

Воспитательница боялась возмездия, потому что в Новосибирске за нее совершенно некому заступиться. Она приехала в наш город из Якутии и не хотела создавать себе таких проблем.

― Когда случился скандал, и родители уже написали заявление, то Анна по своей наивности приняла помощь от этой заведующей. Я была в шоке. Елена дала ей своего адвоката, ходила с ней на допросы, чтобы она не сказала ничего лишнего и взяла всю вину на себя. Анна же понимала, что муж Елены на свободе и боялась рассказать правду следователям. Я тоже боюсь, потому что человек на воле и может меня убить, поэтому прошу об анонимности. В итоге Анну арестовали. Но будет обидно, если заведующая свалит всю вину на нее, а сама останется безнаказанной. Я уверена, что Аня не издевалась над этими малышами. Она просто не смогла бы так. Она добрая, ― со слезами утверждает девушка.

Сейчас во всей этой сложной ситуации разбираются следователи. Обвиняемые допрошены. По словам источника Infopro54 в правоохранительных органах, в показаниях Анны присутствуют факты, которые она рассказывала своей подруге. И они будут учтены следствием.

Официально

Воспитателю и заведующей частного детского сада предъявлено обвинение.

― Следственным отделом по Октябрьскому району города Новосибирска предъявлено обвинение двум воспитателям частного детского сада в совершении преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником и другим работником образовательной организации, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним), ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении двух и более лиц, в отношении заведомо несовершеннолетнего, лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии и иной зависимости от виновного). От противоправных действий пострадали более 10 воспитанников частного дошкольного учреждения. Ранее следственными органами было предъявлено обвинение заведующей детского сада по «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет), ― прокомментировали в Следственном комитете по Новосибирской области.

*Имя изменено.