В Новосибирске опять не нашлось желающих строить физкультурно-оздоровительный комплекс на Немировича-Данченко

В Новосибирске опять признаны несостоявшимися торги за право строить физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) со спортивными залами для колледжа олимпийского резерва по ул. Немировича-Данченко. На сайте Госзакупок указывается, что за период, отведенный на подачу заявок, с 2 по 14 июня, не было подано ни одной заявки.

Напомним, что на сайте госзакупок указано, что первый аукцион на строительство спорткомплекса был объявлен в 2020 году. Контракт на выполнение работ заключили с подрядчиком за 32,9 миллиона рублей, еще два контракта на строительство объекта были подписаны в 2021 году 37,5 миллиона рублей и 50 миллионов рублей. После в Новосибирске объявляли еще три аукциона на строительство комплекса, но найти подрядчика для выполнения работ не удалось.

Согласно конкурсной документации, земельный участок для строительства здания расположен вблизи ул. Немировича-Данченко г. Новосибирска. Рядом с ним расположено здание Новосибирского колледжа олимпийского резерва.

Проект предусматривает трехэтажное здание, общая площадь которого — 5354,8 кв метров.

В ФОК предусмотрены несколько залов. Цена контракта составляла 208,2 млн рублей. Подрядчик должен приступить к работам с 3 июля 2023 года.

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