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Крупный производитель стройматериалов повысит объем производства без дополнительных затрат

  • 20/06/2023, 12:24
Новосибирский производитель сэндвич-панелей компания «Термолэнд» вступила в национальный проект «Производительность труда».

Крупный производитель стройматериалов повысит объем производства без дополнительных затратПри помощи инструментов бережливого производства в компании рассчитывают минимум на 20% увеличить выработку и повысить компетенции сотрудников.

«Не может не радовать, что все больше компаний, работающих в сфере строительства, вступает в нацпроект «Производительность труда». Конкуренция в отрасли довольно высокая, и производители стройматериалов работают над эффективностью и наращивают темпы производства, чтобы оказаться в числе лидеров», – говорит министр экономического развития НСО Лев Решетников.

Компания «Термолэнд» производит строительные материалы – сэндвич-панели, фасадные системы и быстровозводимые здания и входит в десятку крупнейших производителей за Уралом. Продукция поставляется по всей России, в частности в Новосибирской области сэндвич-панели использовались при возведении торговых центров «Гигант», и объектов ПЛП, а фасадной системой «Термолэнд» утеплены жилые дома Архангельска и Подмосквья, Нарьян-Мара и Норильска, Камчатки и Сахалина.

Для оптимизации в компании выбрали процесс производства сэндвич-панелей на линии Robor. Внедрять бережливое производство вместе с командой предприятия будут эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Агентства инвестиционного развития НСО.

«За время участия в нацпроекте мы планируем увеличить выработку каждого работника завода на 20% и решить организационные проблемы. Это поможет повысить эффективность производства, быстрее реагировать на внештатные ситуации. Также мы хотим, чтобы развивалось не только предприятие, но и работники, чтобы уровень их компетенций вырос, ведь обучение и развитие делает их более ценными специалистами», – рассказал директор ООО «Термолэнд» Владимир Белый.

По словам директора по производству Евгения Таланина, рынок производства сэндвич-панелей в Новосибирской области высококонкурентный, поэтому для привлечения клиентов и удовлетворения их запросов необходимо повышать производительность, снижать издержки и улучшать качество продукции. Для этого в рамках нацпроекта на предприятии предполагается провести анализ текущего состояния производственных процессов, выявить и устранить потери, сократить объемы незавершенного производства и увеличить выработку без серьезных капитальных вложений, а поможет в этом вовлечение всех сотрудников завода в этот проект.

Фото предоставлено пресс-службой АИР НСО

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : нацпроекты Лев Решетников Компания «Термолэнд» АИР НСО


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