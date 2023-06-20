Глава Следственного комитета взял под контроль ситуацию со смертью детей в новосибирском роддоме

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовных дел по фактам травмирования и смерти новорожденных в одном из новосибирских роддомов. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

— В средствах массовой информации опубликован материал, в котором обсуждается ход расследования уголовных дел по факту гибели двух новорожденных и травмировании младенца в одном из новосибирских роддомов, — сообщают в следственном комитете. — Потерпевшие по этим делам высказывают сомнения относительно перспектив дальнейшего расследования, в том числе в связи с длительностью проведения экспертиз.

Поводом стало сообщение в Новосибирских СМИ о травмировании одного ребёнка во время родов и смерти ещё двух детей.

Напомним, что помимо этих фактов, в Новосибирской области у нескольких сотен новорожденных заподозрили наследственные заболевания. У одного из детей, ждущих результатов исследования, подозревают метилмалоновую ацидемию. Болезнь характеризуется непереносимостью белка. У второго ребенка подозревают первичный иммунодефицит. Без лечения он вызывает задержки в развитии, аллергические и аутоиммунные расстройства, частые воспалительные заболевания. Но если начать лечение до клинических проявлений, ребенок в будущем ничем не будет отличаться от сверстников.

Ранее редакция сообщала о падении рождаемости на территории Новосибирской области.