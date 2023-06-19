В Новосибирске организована доследственная проверка по сообщению о травмировании несовершеннолетнего на картинге

Следственными органами СК России по Новосибирской области организована доследственная проверка по сообщению о травмировании несовершеннолетнего на картинге в областном центре, сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, мальчик что 9 июня 2023 года решил покататься на картинке, расположенном у одного из торговых центров Центрального района города Новосибирска. В результате столкновения с ограждением, мальчик получил перелом грудной клетки.

— В ходе проверки предстоит установить обстоятельства, изложенные в материале средства массовой информации, — говорится в сообщении СК России по Новосибирской области.

Кроме того, проверку по факту травмирования несовершеннолетнего организовала и прокуратура Центрального района.

По результатам проверок будет дана оценка действиям сотрудников и собственников картинга на предмет соблюдения норм федерального законодательства, а также соответствия предоставляемых услуг правилам безопасности жизни и здоровья детей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске закрыли опасные аттракционы.