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В Новосибирске организована доследственная проверка по сообщению о травмировании несовершеннолетнего на картинге

  • 19/06/2023, 18:03
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В Новосибирске организована доследственная проверка по сообщению о травмировании несовершеннолетнего на картинге
Несовершеннолетний мальчик получил перелом грудной клетки.

Следственными органами СК России по Новосибирской области организована доследственная проверка по сообщению о травмировании несовершеннолетнего на картинге в областном центре, сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, мальчик что 9 июня 2023 года решил покататься на картинке, расположенном у одного из торговых центров Центрального района города Новосибирска. В результате столкновения с ограждением, мальчик получил перелом грудной клетки.

— В ходе проверки предстоит установить обстоятельства, изложенные в материале средства массовой информации, — говорится в сообщении СК России по Новосибирской области.

Кроме того, проверку по факту травмирования несовершеннолетнего организовала и прокуратура Центрального района.

По результатам проверок будет дана оценка действиям сотрудников и собственников картинга на предмет соблюдения норм федерального законодательства, а также соответствия предоставляемых услуг правилам безопасности жизни и здоровья детей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске закрыли опасные аттракционы.

Фото: pixabay.com, ralphs_fotos

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область

Теги : травмирвоание ребенка СК России по Новосибирской области картинг доследственная проверка аттракцион


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