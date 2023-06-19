В Новосибирской области введут бесплатный проезд железнодорожным транспортом в пригородном сообщении для ветеранов труда и тружеников тыла

Министр труда и социального развития региона Елена Бахарева отметила, что, в соответствии с документом, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте предусматривается для ветеранов труда Новосибирской области и тружеников тыла.

Напомним, что аналогичным правом в Новосибирской области пользуются реабилитированные и пострадавшие от политических репрессий граждане, а также жители региона, удостоенные почетных званий СССР, РСФСР или Российской Федерации. Изменения вступают в силу с 1 января 2024 года.