Вице-спикеру Заксобрания Анатолию Кубанову пророчат пост сенатора

Зампредседателя Заксобрания Новосибирской области на непостоянной основе Анатолий Кубанов может претендовать на пост сенатора от Новосибирской области. Он входит в список претендентов на этот пост от партии «справороссов» в случае, если партийный кандидат выиграет губернаторские выборы. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил лидер новосибирских справороссов, депутат Госдумы Александр Аксёненко, до этого представив кандидата на пост губернатора от партии — бизнесмена Владислава Плотникова.

—Если Владислав Львович победит на выборах губернатора, мы будем формировать команду лоббистов, которые будут двигать проекты Новосибирской области вперёд, — заявил Аксёненко. — У нас сформирован список кандидатов в Совет Федерации. На данном этапе есть две кандидатуры — два моих заместителя в партии. Один из них Анатолий Анатольевич Кубанов. Опыт у него огромный. Убеждён, что он, как никто, сможет защищать интересы региона.

Кандидатуру второго заместителя лидер областных справороссов озвучивать не стал. В партии убеждены, что на текущем этапе их кандидат на пост губернатора сможет пройти испытание муниципальным фильтром.

— У партии большой актив — огромное количество людей, которые поддерживают позицию Сергея Миронова, Захара Прилепина, Николая Старикова, — сообщают в партийном реотделениии. — И в самом регионе есть большое количество наших людей, сторонников. Поэтому не сомневаюсь в прохождении муниципального фильтра. Мои выборы в Госдуму об этом говорили. Ну, и нужно посмотреть на опыт нашей партии в избирательных циклах губернаторов прошлых созывов.

Напомним, что в настоящее время Новосибирскую область в Совете Федерации представляют экс-губернатор и экс-мэр Владимир Городецкий и экс-депутат Госдумы, олимпийский чемпион Александр Карелин. При этом в областной политической тусовке на одно из этих кресел «сватают» мэра Новосибирска Анатолия Локтя, предрекая его возможный досрочный уход с поста главы города.

Ранее реакция сообщала о том, как новосибирские политики и политологи оценивают уровень возможной конкуренции на предстоящих выборах.