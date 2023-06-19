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Вице-спикеру Заксобрания Анатолию Кубанову пророчат пост сенатора

  • 19/06/2023, 18:10
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Вице-спикеру Заксобрания Анатолию Кубанову пророчат пост сенатора
Пока только со стороны его однопартийцев.

Зампредседателя Заксобрания Новосибирской области на непостоянной основе Анатолий Кубанов может претендовать на пост сенатора от Новосибирской области. Он входит в список претендентов на этот пост от партии «справороссов» в случае, если партийный кандидат выиграет губернаторские выборы. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил лидер новосибирских справороссов, депутат Госдумы Александр Аксёненко, до этого представив кандидата на пост губернатора от партии  бизнесмена Владислава Плотникова.

Если Владислав Львович победит на выборах губернатора, мы будем формировать команду лоббистов, которые будут двигать проекты Новосибирской области вперёд, заявил Аксёненко. У нас сформирован список кандидатов в Совет Федерации. На данном этапе есть две кандидатуры два моих заместителя в партии. Один из них Анатолий Анатольевич Кубанов. Опыт у него огромный. Убеждён, что он, как никто, сможет защищать интересы региона.

Кандидатуру второго заместителя лидер областных справороссов озвучивать не стал. В партии убеждены, что на текущем этапе их кандидат на пост губернатора сможет пройти испытание муниципальным фильтром.

У партии большой актив огромное количество людей, которые поддерживают позицию Сергея Миронова, Захара Прилепина, Николая Старикова, сообщают в партийном реотделениии. И в самом регионе есть большое количество наших людей, сторонников. Поэтому не сомневаюсь в прохождении муниципального фильтра. Мои выборы в Госдуму об этом говорили. Ну, и нужно посмотреть на опыт нашей партии в избирательных циклах губернаторов прошлых созывов.

Напомним, что в настоящее время Новосибирскую область в Совете Федерации представляют экс-губернатор и экс-мэр Владимир Городецкий и экс-депутат Госдумы, олимпийский чемпион Александр Карелин. При этом в областной политической тусовке на одно из этих кресел «сватают» мэра Новосибирска Анатолия Локтя, предрекая его возможный досрочный уход с поста главы города.

Ранее реакция сообщала о том, как новосибирские политики и политологи оценивают уровень возможной конкуренции на предстоящих выборах.

Фото пресс-службы Заксобрания Новосибирской области

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Новосибирская область

Теги : выборы губернатора Новосибирской области


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