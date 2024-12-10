В Новосибирске откроется еще один центр реабилитации для участников СВО

По инициативе мэра Новосибирска Максима Кудрявцева в январе 2025 года будет открыт новый центр социальной и медицинской реабилитации для участников СВО.
Поддержка участников спецоперации, в том числе тех, кто стал инвалидами из-за боевых травм, и их семей играет крайне важную роль, отметил мэр Максим Кудрявцев.
С августа 2023 года в Новосибирске функционирует Центр социальной и медицинской реабилитации для участников СВО на левом берегу. Данный центр оборудован современными средствами для восстановления людей с различными травмами. В январе 2025 года аналогичное отделение заработает и на правом берегу города.
Начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольга Потапова рассказала, что совместно с Минпромторгом региона и департаментом предпринимательства проведено совещание по созданию высокотехнологичного производства реабилитационных технологий для людей с поражениями опорно-двигательного аппарата. Также планируется запустить новое направление «Школы семейного ухода», которое будет обеспечивать поддержку участников СВО, получивших боевые травмы.
Мэр Максим Кудрявцев поручил актуализировать социальные паспорта участников спецоперации и их семей до конца года.
Фото предоставлено пресс-службой мэрии Новосибирска. Автор фото: Павел Комаров
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