В Новосибирске откроется еще один центр реабилитации для участников СВО

По инициативе мэра Новосибирска Максима Кудрявцева в январе 2025 года будет открыт новый центр социальной и медицинской реабилитации для участников СВО.

Поддержка участников спецоперации, в том числе тех, кто стал инвалидами из-за боевых травм, и их семей играет крайне важную роль, отметил мэр Максим Кудрявцев.

С августа 2023 года в Новосибирске функционирует Центр социальной и медицинской реабилитации для участников СВО на левом берегу. Данный центр оборудован современными средствами для восстановления людей с различными травмами. В январе 2025 года аналогичное отделение заработает и на правом берегу города.

Начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольга Потапова рассказала, что совместно с Минпромторгом региона и департаментом предпринимательства проведено совещание по созданию высокотехнологичного производства реабилитационных технологий для людей с поражениями опорно-двигательного аппарата. Также планируется запустить новое направление «Школы семейного ухода», которое будет обеспечивать поддержку участников СВО, получивших боевые травмы.

Мэр Максим Кудрявцев поручил актуализировать социальные паспорта участников спецоперации и их семей до конца года.