Жители Ордынского района рискуют остаться без ледовой переправы

В начале ноября администрация Ордынского района Новосибирской области опубликовала на сайте Госзакупок два контракта на строительство и эксплуатацию ледовой переправы «Спирино — Чингис» протяженностью 3,6 км через Обское водохранилище. Но в итоге местные власти не нашли подрядчиков ни по одному из них.

Стартовая цена контракта составляла 5.4 млн рублей за переправы, которые подрядчик должен был делать в 2024 и 2025-ом годах. При этом 2022–2023 годах стоимость только одной переправы составляла более 3 млн рублей. Впрочем, как и годом ранее.

Уточним, переправа связывает сёла Милованово, Чингис, Абрашино, Усть-Хмелевка, Нижнекаменка и Ерестная, расположенные на правом берегу водохранилища, с левобережной частью Ордынского района, где и находится сам районный центр. Именно на левом берегу работают многие жители правобережных сёл, а в местном колледже учатся ордынские дети.

Еще по одной ледовой перепавке, которая работает в зимнее время на Обском море «Ордынское Нижнекаменка» протяженностью 4,3 км сегодня должны подвести итоги. На торги подана только одна заявка. Стартовая цена контракта 9,5 млн рублей.

Ледовые переправы необходимы для обеспечения сообщения населения правого берега водохранилища с районным центром, чтобы исключить объезд в 100 километров. В 2023 году ледовая переправа «Спирино-Чингис» была открыта 27 декабря 2023 года, переправа «Ордынское – Нижнекаменка» — 18 января 2024 года. Их грузоподъёмность составляла 10 тонн.

Ранее редакция сообщала о том, что первые торги на создание переправ проходили в начале ноября, но на них никто не заявился. Начальная цена контракта по первой переправе составляла 5,4 млн, по второй — 11,5 млн рублей.