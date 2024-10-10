В Новосибирске откроется крупнейший Центр по консервации и реставрации

Данный региональный Центр, который будет специализироваться на восстановлении редких и старинных книг, документов и рукописей, начнет свою работу в декабре 2024 года на базе Новосибирской областной научной библиотеки. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры РФ, Российской государственной библиотеки и правительства области. Этот центр станет самым вместительным из имеющихся региональных структур благодаря современному оборудованию, численности сотрудников и занимаемым площадям.

По словам министра культуры Новосибирской области Юлии Шуклиной, Центр создан не только с учетом потребностей Новосибирской государственной областной научной библиотеки, но и — 83 музеев и 853 библиотек региона, многие из которых нуждаются в услугах по реставрации фондов и методической поддержке по их консервации.

Новое помещение, расположенное в здании издательства «Советская Сибирь», будет занимать 573 м² и будет включать лабораторию, аудитории для работы и методический кабинет. В настоящее время ведется ремонт и закупка необходимого оборудования, также формируется команда реставраторов, готовых начать работу. Открытие центра, которое ожидается к концу года, значительно расширит возможности сохранения культурного наследия региона.