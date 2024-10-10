Более 305 тонн консервированного папоротника экспортировали из Сибири

За 9 месяцев 2024 года сибирские таможенники пропустили за рубеж более 830 тонн консервированных продуктов. Примерно такие показатели были и в прошлом году.

На экспорт пошли 368 тонн варенья, джемов и повидла, 305 тонн консервированного папоротника, 67 тонн мясных и рыбных консервов, 27 тонн томатов и томатной пасты, горошка, 13 тонн кукурузы и фасоли и 5 тонн грибов.

— Сибирская консервированная продукция востребована на дальнем и ближнем зарубежье, — рассказали в пресс-службе. — Например, папоротник и варенье отправляют в азиатские страны.

Из Сибирских регионов больше всего консервированных продуктов на экспорт отправляет Алтайский край. Они осуществляют основные поставки папоротника и повидла (рост по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 18%). На втором месте находится Томская область, также экспортирующая консервированное повидло и варенье. Замыкает тройку лидеров Иркутская области, поставляющая за рубеж консервированные мясные продукты, томаты и томатную пасту.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы просят снизить пошлины на экспорт семян рапса.