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Более 3 миллионов долга по зарплатам выплатила компания в Новосибирске

  • 10/10/2024, 12:00
Автор: Артем Рязанов
Более 3 миллионов долга по зарплатам выплатила компания работникам Новосибирск
34 сотрудникам не выплачивалась зарплата за апрель – август

Прокуратура добилась выплаты долга по зарплатам сотрудникам торговой компании ООО «Авангард». Сумма долга составляла свыше 3 млн рублей.

– Проверкой установлено, что работодателем не соблюдались сроки выплаты заработной платы сотрудникам организации за апрель – август 2024 года, – отмечается в сообщении.

Из-за выявленных нарушений прокурор принял решение внести представление руководителю организации, а также возбудить дело об административном правонарушении в отношении должностного лица.​​​​​​​

После вмешательства прокуратуры организация выплатила зарплаты 34 работниками.

Кроме того, сотрудники получили компенсацию за задержку заработной платы на общую сумму более 350 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что у должника арестовали автомобиль во время встречи с банкиром.

Источник фото: Freepik / Автор — freepik

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Рубрики : Право&Порядок Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : ООО «Авангард» зарплата долг


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