Более 3 миллионов долга по зарплатам выплатила компания в Новосибирске

Прокуратура добилась выплаты долга по зарплатам сотрудникам торговой компании ООО «Авангард». Сумма долга составляла свыше 3 млн рублей.
– Проверкой установлено, что работодателем не соблюдались сроки выплаты заработной платы сотрудникам организации за апрель – август 2024 года, – отмечается в сообщении.
Из-за выявленных нарушений прокурор принял решение внести представление руководителю организации, а также возбудить дело об административном правонарушении в отношении должностного лица.
После вмешательства прокуратуры организация выплатила зарплаты 34 работниками.
Кроме того, сотрудники получили компенсацию за задержку заработной платы на общую сумму более 350 тысяч рублей.
Ранее редакция сообщала о том, что у должника арестовали автомобиль во время встречи с банкиром.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru