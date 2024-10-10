Более 3 миллионов долга по зарплатам выплатила компания в Новосибирске

Прокуратура добилась выплаты долга по зарплатам сотрудникам торговой компании ООО «Авангард». Сумма долга составляла свыше 3 млн рублей.

– Проверкой установлено, что работодателем не соблюдались сроки выплаты заработной платы сотрудникам организации за апрель – август 2024 года, – отмечается в сообщении.

Из-за выявленных нарушений прокурор принял решение внести представление руководителю организации, а также возбудить дело об административном правонарушении в отношении должностного лица.​​​​​​​

После вмешательства прокуратуры организация выплатила зарплаты 34 работниками.

Кроме того, сотрудники получили компенсацию за задержку заработной платы на общую сумму более 350 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что у должника арестовали автомобиль во время встречи с банкиром.