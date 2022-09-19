В Новосибирске откроется выставка «Новосибирское телевидение: 65 лет в эфире»

21 сентября в Музее связи Сибири открывается выставка «Новосибирское телевидение: 65 лет в эфире».

Выставка знакомит с более чем полувековой историей новосибирского телевидения и биографиями людей, развивавших телевизионную связь в Сибири. Это и диктор Елена Батурина, и первый руководитель Новосибирской студии телевидения Глеб Шляк, и создатель одной из популярнейших передач «Физика для малышей» Леонид Сикорук.

Специальный раздел выставки посвящен творческому объединению деятелей телевизионного кино «Новосибирсктелефильм» и его основателю Аркадию Зельманову. На протяжении десятилетий они выпускали документальные и художественные фильмы для телестудий всей страны.

В зале также представлены архивные материалы из фондов музея: документы и фотографии о создании новосибирского кино и телевидения. Отдельно экспонируется специализированная аппаратура: телевизионные приемники, камеры, микрофоны, системы электронного монтажа фонограмм и многое другое. Так же представлены материалы новосибирских телеканалов НТН 4, телестанции «Мир» и ГТРК «Новосибирск».

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