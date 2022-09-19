«Мир» может оказаться под санкциями ЕС

Евросоюз не исключает введение санкций против российской платежной системы «Мир», пишут «Известия» со ссылкой на заявление официального представителя главы европейской дипломатии Жозепа Борреля Петер Стано, если Россия не прекратит СВО на Украине.

Петер Стано уточнил, на данный момент обсуждение меры «носит конфиденциальный характер» и официально ЕС пока ее внести не предлагает.

Ранее редакция со ссылкой на издание Financial Times сообщала, что США и ЕС готовы «надавить» на турецкие банки из-за сотрудничества с РФ. Брюссель, по данным издания, готовит делегацию в Анкару, чтобы обсудить этот вопрос, а позже намерен объявить об официальных мерах. Вашингтон же уже сосредоточил внимание на турецких банках, которые интегрировали «Мир».

15 сентября под санкции США попал Владимир Комлев — исполнительный директор Национальной системы платежных карт (НСПК), управляющей «‌Миром».

На сегодня ни НСПК, ни «Мир» в санкционных списках Евросоюза или США не значатся.