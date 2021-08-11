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У Минобороны РФ «отжимают» новосибирский санаторий?

  • 11/08/2021, 10:09
Автор:
Новости Новосибирска
Подозрительный интерес к учреждению проявляют областной Росздравнадзор и мэрия Новосибирска.

В отношении новосибирского санатория «Ельцовка» (Санаторий Ельцовка ФГБУ «СКК «Приволжский» МО РФ, собственник Минобороны РФ — Ред.) участились проверки по линии управления Росздравнадзора по Новосибирской области. Последние две прошли с интервалом буквально в неделю. Крайняя завершилась на днях, и ее результатом стало опечатывание нескольких лечебных кабинетов, оказывавших услуги в части сестринского дела, стоматологии и УЗИ.

В связи с множественными правонарушениями, выявленными в ходе инспекционного визита, планируется составить протоколы о правонарушениях в новосибирском санатории «Ельцовка», приводят новосибирские СМИ комментарий руководителя ведомства Елены Хрусталёвой. Кроме того, в связи с неисполнением ранее выданного предписания также будет составлен протокол об административных правонарушениях о неустранении ранее выявленных нарушений.

По информации управления Росздравнадзора по Новосибирской области, в результате более ранней проверки, прошедшей в конце июля, в отношении учреждения был также составлен акт об административном нарушении.

Выявлено, что сохраняются нарушения 5 порядков оказания медицинской помощи в части отсутствия 72 единиц оборудования, в том числе диагностического, регламентированного стандартами оснащения, сообщается на сайте ведомства. Повторно установлено нарушение правил хранения лекарственных средств. Таким образом, сохраняются грубые нарушения лицензионных требований, что является угрозой причинения вреда жизни и здоровью граждан, в связи с невозможностью обеспечения качественной и безопасной медицинской помощи.

Ещё одно выявленное нарушение касается собственно персонала, а точнее руководителя учреждения.

В связи с грубыми нарушениями лицензионных требований, в том числе отсутствием у руководителя должного образования, Территориальным органом Росздравнадзора было отказано в переоформлении лицензии, а также направлялись соответствующие обращения в военную прокуратуру Центрального округа и прокуратуру военного гарнизона, сообщают в ведомстве. Арбитражный суд признал: образование начальника филиала Санаторий Ельцовка ФГБУ «СКК «Приволжский» МО РФ не соответствует лицензионным требованиям и условиям. Территориальным органом Росздравнадзора будут продолжены контрольные мероприятия в отношении ФГБУ «СКК «Приволжский» МО РФ, филиала «Ельцовка».

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Такое пристальное внимание к санаторию Росздравнадзор демонстрирует не первый год. По словам председателя Межрегиональной общественной организации содействия борьбе с коррупцией «Общественный антикоррупционный комитет» в Уральском, Сибирском и Дальневосточном округах Ольги Сафроновой, в 2019 году Территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Новосибирской области была проведена внеплановая выездная проверка ФГБУ «Санаторно-курортный комплекс «Приволжский» Минобороны РФ.

— Проверка была проведена с грубыми нарушениями и не согласована с военной прокуратурой. В результате был смещен с должности руководитель учреждения, — говорит собеседник редакции. — Должность начальника филиала, согласно директиве Генерального штаба ВС РФ, не предполагает наличие медицинского образования. После этого на должность директора пришел человек с медицинским образованием. На этом посту он отработал всего три недели и подал заявление об уходе. За это время у организации возникли экономические сложности. Тогда нам удалось защитить санаторий.

Последняя проверка, прошедшая на минувшей неделе, как рассказывает Сафронова, стала поводом для официального обращения в правоохранительные и верхние этажи власти.

— Областной Росздравнадзор приехал в санаторий без согласования с военной прокуратурой. В связи с чем проверяющие вообще не имели права находиться на территории санатория, — комментирует общественница, у которой за плечами много громких историй, связанных с борьбой с коррупцией. — Последний визит проверяющих состоялся 04.08.2021 года. Нашли препарат, который должен храниться при температуре не выше +25, но в помещении было +26. Цепляются к чему только можно. Сейчас мы направили экстренное обращение президенту РФ. Нарушается законодательство РФ и военная прокуратура против происходящего, как и Министерство обороны РФ.

По словам собеседника редакции, помимо Росздравнадзора, к санаторию и земле, на которой он расположен, проявляет повышенный интерес мэрия Новосибирска. Об этом говорится в ответе на запрос организации, поступивший из мэрии, где сообщается, что участок санатория включен в перспективный план застройки города (ответ имеется в распоряжении редакции).

По информации Минобороны РФ, Филиал «Санаторий «Ельцовка» — современный комплекс для организованного отдыха и лечения военнослужащих, членов их семей и лиц по договорам. Санаторий занимает большую территорию в живописной местности на правом берегу реки Обь, в красивом сосновом бору. Медицинский профиль: болезни системы кровообращения; болезни органов дыхания нетуберкулезного характера; болезни нервной системы (центральной и периферической нервной системы); болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани.

Фото с сайта Министерства обороны РФ

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : Росздравнадзор рейдерский захват проверки нарушения минобороны


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