В Новосибирске открылась кофейня, заменившая Starbucks

В торговом центре Новосибирске появилась первая точка новой сети кофеен — Stars Coffee. Инициаторами проекта являются Антон Пинский и Тимур Юнусов (рэпер Тимати). В 2022 году они купили бизнес американской компании Starbucks за 500 млн рублей, писал РКБ. На сайте компании уточняется, что на данный момент, помимо Новосибирска сеть кофеен присутствует еще в 13 городах, в Сибири в этот список входит Иркутск. Еще в двух — Чита и Нижний Новгород — также намечено открытие.

Напомним, американский бренд ушел из России в 2022 году. Сообщалось, что рецепты напитков и блюд остались за американской компанией. Первая кофейня Starbucks открылась в Москве в 2007 году. На момент прекращения работы компании в России в сеть входило более 100 заведений.

Starbucks планировала выйти в Новосибирск в 2014 году, но в итоге решила развиваться в Екатеринбурге.

По данным сервиса Контур Фокус, проектом управляет ООО «Арена». В 2024 году выручка компании составила 1,7 млрд (+28%), чистая прибыль — 104,4 млн (годом ранее 69 млн руб).

По данным 2ГИС, в Новосибирске сегодня работает 387 кофеен, в том числе Green House (14 точек), «Чашка кофе» (13), «Академия кофе» (10), Skuratov Coffee (8) и т.д. Кроме того, на карте города более 1000 точек с кофейными автоматами для самообслуживания.

Ранее редакция сообщала о том, что эксперты прогнозировали резкий рост цен на кофе в Новосибирске, а также предупреждали, что часть кофеен могут перейти на более дешевые сорта кофе, чтобы не отпугивать покупателей.