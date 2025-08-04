Губернатор утвердил новую программу по противодействию коррупции в НСО

Андрей Травников утвердил постановление № 152 об утверждении программы «Борьба с коррупцией в Новосибирской области» на период с 2025 по 2028 год.

Данная программа определяет ключевые приоритеты и новые ориентиры, учитывая изменения в федеральном законодательстве. Она представляет собой комплексный план, объединяющий организационные, юридические и иные антикоррупционные меры, предусмотренные законом. Эти меры реализуются органами власти Новосибирской области для достижения ощутимых результатов в предотвращении коррупции и снижении числа коррупционных правонарушений в регионе.

Для реализации целей программы предусмотрены мероприятия по систематизации и обновлению нормативной базы в сфере противодействия коррупции. Планируется совершенствование профилактических мер на государственной гражданской и муниципальной службе, а также механизмов контроля за соблюдением требований к служебному поведению, ограничений и запретов, связанных с занимаемыми должностями. Особое внимание уделяется контролю за выполнением организациями обязанности принимать меры по предупреждению коррупции, а также при проведении госзакупок.

Кроме того, программа нацелена на повышение эффективности информационно-просветительских и образовательных мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного поведения государственных и муниципальных служащих, продвижение антикоррупционных ценностей в обществе и повышение уровня правовой грамотности населения.

Полный текст документа опубликован на официальном сайте Правительства Новосибирской области.