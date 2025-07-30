В Новосибирске открыли второй ЦОД для поддержки облачных сервисов в регионе

В Новосибирске начала функционировать новая зона доступности, размещенная в первом модульном центре обработки данных МТС за Уралом. ЦОД рассчитан на 250 серверных стоек. Теперь, когда в столице Сибири функционируют две зоны доступности MWS Cloud, предприятия региона получают возможность создавать надежные решения, не перенаправляя трафик в столичный регион. Например, ИТ-инфраструктура или база данных может быть размещена в одном новосибирском ЦОДе, а резервное копирование или инструменты аварийного восстановления в облаке – в другом ЦОДе.

Алексей Пахомов, директор МТС в Новосибирской области, отмечает, что сибирские компании проявляют большой интерес к облачным технологиям, включая такие сферы, как розничная торговля, сельское хозяйство, финансовый сектор и фармацевтика. В связи с растущим спросом со стороны бизнеса компания наращивает мощности своей инфраструктуры.