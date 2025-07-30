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Новосибирский бизнес ждет снижения ключевой ставки «хотя бы до 16%»

  • 30/07/2025, 16:00
Автор: Юлия Данилова
Новосибирский бизнес ждет снижения ключевой ставки «хотя бы до 16%»
В рознице уже прогнозируют оживление кредитования

В рознице ожидают оживление спроса

На минувшей неделе Центробанк резко снизил ключевую ставку — до 18% годовых. Участники рынка отмечают, что снижение депозитных ставок происходит более быстрыми темпами, чем снижение ключевой ставки. Этот тренд, по прогнозам, сохранится до конца 2025 года.

Так, Игорь Додонов, аналитик ФГ «Финам» не исключает, что после пятничного решения ЦБ ставки по депозитам, вероятно, продолжат снижаться, но довольно плавно, поскольку такой сценарий банки, по-видимому, ожидали и уже частично заложили в свои процентные политики.

— При этом ставки по вкладам, я полагаю, еще довольно долго будут оставаться относительно привлекательными, с запасом покрывая, по крайней мере, официальную инфляцию. Так что определенный отток денег с вкладов вполне возможен, но вряд ли он будет сильным, и сберегательная модель поведения граждан, я считаю, пока продолжит преобладать, — говорит Додонов.

Эксперты ВТБ также ожидают рост активности кредитования со стороны населения. Банк повысил годовой прогноз по выдачам ипотеки на рынке РФ до 4,04 трлн рублей (ранее — 3,8 трлн рублей). Сегмент кредитов наличными оценивается в 3,5 трлн рублей по итогам года (против 3,2 трлн рублей по предыдущему прогнозу). На рынок автокредитования влияние будет скромным — по-прежнему на уровне 1,3 трлн рублей.

С другой стороны, независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев считает, что снижение «ключа» основных пропорций на рынке не изменит.

— Высокий процент по депозитам превращает инвесторов в рантье — на счетах у населения 60 трлн. рублей. В самой выгодной ситуации находятся рантье, поэтому депозиты работают на дальнейшее расслоение общества. Аргумент ЦБ, что они позволяют пенсионерам сохранить свои сбережения, не убедителен. Страна не может развиваться за счёт роста депозитов, а сегодня их объем запределен, — констатировал Николаев.

По его словам, в целом в большом временном периоде рост цен на недвижимость, с учетом доходов от аренды, на 40-50% опережает индекс вкладов на депозите.

Для бизнеса еще слишком дорого

Представители бизнеса настроены скептически по отношению к возможности кредитования уже по новым ставкам. В ходе опроса, проведенного по просьбе Infopro54 среди членов VIP-club, 75% бизнесменов заявили, что ставка пока еще высока.

— Кроме ключевой ставки надо оценивать реальные механизмы получения кредитов, стоимость денег брутто, риски повышения ставки, — отметил один из участников опроса.

По мнению членов клуба, оживление бизнес-кредитования начнется после того, как ключевая ставка опустится до 16%, а «рабочей» они назвали ставку в 14%.

— Предположение о грядущим снижении «ключа» уже не похоже на прогнозы, скорее, это слив информации для подготовки общественного мнения. Снижение ключевой ставки приветствуем, но если речь идет о снижении на 1-2 пункта, то это никак не повлияет на экономические процессы и настроение МСП. Нужны более решительные шаги. Ситуация придет в норму, когда ключевая ставка вернется к значению 2023 года — 7-8%, —комментирует позицию представителей малого и среднего бизнеса председатель Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» Игорь Салов.

Игорь Додонов не ожидает существенной активизации корпоративного кредитования, поскольку кредитные ставки даже с учетом вероятного снижения вслед за ключевой ставкой ЦБ по-прежнему будут оставаться на очень высоком уровне. Доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ Александр Фалеев также отмечает, что вряд ли до следующего снижения «ключа» стоит ожидать роста кредитования.

— Ключевая ставка выше 16% оставляет цену кредитов для заемщиков по-прежнему на малодоступном уровне. «Дорогими деньгами» для дополнительного кредитования роста производства текущую ставку считает также и бизнес, — говорит эксперт.

Фондовый рынок в ожидании

Александр Фалеев пока не ожидает и существенного роста инвестиций на фондовом рынке. Он поясняет, что тенденция к снижению ключевой ставки уже была заложена в предыдущих летних покупках акций и облигаций.

— Дополнительным сдерживающим фактором является высокая волатильность вследствие политических рисков. Таким образом, все участники кредитного рынка замерли в преддверии процентной оттепели, все ждут снижения ключевой ставки еще на 3-4% до конца года, — подчеркивает собеседник Infopro54.

Курс рубля разворачивается

Стоит отметить, что с 23 июля (78,09 руб) в России начал резко расти курс доллара. На 30 июля установленный курс ЦБ РФ составляет 82,22 руб.

— Рост доступности рубля не оказывает на курс столь же существенного влияния, как экспортная выручка или ограничения на вывод капитала. Тем не менее, в ближайшие 2-3 месяца мы ожидаем разворота тенденции укрепления рубля и колеблющегося роста курса доллара США в пределах 80-83 рубля за доллар, —  прогнозирует Александр Фалеев.

Николай Дудченко, аналитик ФГ «Финам» полагает, что ситуация с курсом российской валюты на текущей неделе пока является эмоциональной реакцией рынка на высказывания Трампа относительно сокращения deadline для России о наложении вторичных санкций на страны, продолжающие покупать российские энергоносители.

— Вместе с тем, мы считаем, что говорить о чём-либо пока что очень рано. 10-12 дней, о которых говорил Трамп — это достаточно большой срок, за который ситуация может достаточно резко измениться. Поэтому заявлять о том, что мы наблюдаем разворот краткосрочного тренда пока что, на наш взгляд, преждевременно. На ближайший месяц ждём движения на рынке в диапазоне 79-83 по доллару США. Полагаем, что о развороте краткосрочного тренда можно будет говорить только в случае выхода курса доллара выше отметок 85-86 руб, — комментирует эксперт.

В тоже время, по его словам, с точки зрения экономики ситуация может продолжать развиваться в пользу дальнейшего ослабления курса российской валюты.

— В случае продолжения смягчения ДКП, мы сможем увидеть постепенное восстановление спроса на импорт, хотя этот фактор будет действовать несколько ослаблено из-за изменения структуры платежей (доля рубля в структуре заметно выросла). Мы продолжаем считать, что вероятность роста курса иностранной валюты на среднесрочном треке пока остается высокой.  В базовом сценарии мы полагаем, что курс USDRUB может вернуться к отметкам 93-95 к концу текущего года, — прогнозирует Дудченко.

Ранее редакция приводила мнение эксперта ЦБ РФ о том, что льготные кредиты для бизнеса — это рыба, а не удочка. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

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Рубрики : Финансы Бизнес

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : фондовый рынок курс доллара кредитование бизнеса ключевая ставка


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