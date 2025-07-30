В Новосибирске оценили инициативу информировать женщин о последствиях абортов

С 1 сентября в России вводится обновлённая форма согласия на искусственное прерывание беременности, которая будет содержать подробную информацию о возможных медицинских последствиях этой процедуры.

Как пояснила депутат Госдумы Юлия Дрожжина, член комитета по охране здоровья, в документе особое внимание уделяется рискам развития бесплодия, гормональных нарушений, психических расстройств, а также повышению вероятности возникновения рака молочной железы. Кроме того, в новой форме появится пункт о передаче сведений о состоянии здоровья пациентки уполномоченным лицам.

— В Новосибирской области каждая женщина в состоянии репродуктивного выбора проходит мотивационное анкетирование и имеет возможность встретиться с психологом. Новая форма согласия на искусственное прерывание беременности будет носить более индивидуальный характер, и задача медиков — предоставить полную и объективную информацию о всех рисках для каждой конкретной женщины, — рассказала Горсайту главный внештатный специалист Минздрава Новосибирской области по репродуктивному здоровью женщин Анна Вятчинина.

По словам специалиста, медицинские работники региона прошли специальную подготовку и используют в беседах с пациентками специально разработанные речевые модули. Вятчинина отметила, что такие доверительные беседы, наполненные эмоциональной поддержкой и персонифицированной информацией о возможных последствиях, уже сейчас помогают многим женщинам принять решение в пользу сохранения беременности.

Ирина Видяева, возглавляющая Союз женщин наукограда Кольцово, поддерживающий женские инициативы, подчеркнула важность профессионального и тактичного подхода к информированию женщин о рисках прерывания беременности. Она выразила мнение, что подобные сведения должны предоставляться исключительно квалифицированными специалистами в атмосфере доверия, учитывая деликатность темы. Врач предостерегла от использования тактики запугивания или предоставления недостоверной информации. По её убеждению, тактичное информирование в сочетании с предложением альтернативных решений и всесторонней поддержкой действительно может способствовать снижению числа абортов. Однако она подчеркнула, что решение этой сложной социальной проблемы требует комплексного подхода, включающего улучшение социально-экономических условий, расширение мер поддержки материнства и обеспечение доступности средств контрацепции.

Ранее редакция рассказывала, что в Новосибирске циркулирует вирус Коксаки.