В Новосибирске открылся «Гастрокорт», где не требуется показывать QR-код

В Новосибирске на Центральном рынке открылся первый в городе «Гастрокорт», сообщает nsk.dk.ru.

Согласно информации в группе заведения, на рынке сейчас открыты 11 точек общепита. Среди них такие популярные бренды как Hello Pizza, «Хот-дог Мастер» и «Чебурек.ми» и еще ряд заведений быстрого питания. Также несколько заведений предлагают только напитки.

Также на гастрокорте открылся Fast Soup. Проект уже был успешно реализован в ресторанном дворике за гостиницей Центральная.

Отмечается, что для посетителей не требуется QR-код. Об этом сообщает официальный аккаунт заведения.