В трех регионах Сибири ипотека станет доступнее

— В Сибирском федеральном округе уже достигнуты договоренности, которые позволят в ближайшее время повысить доступность ипотечных продуктов и расширить пул банков- участников льготных программ, — рассказал в ходе онлайн-конференции «Развитие жилищного строительства в СФО» руководитель направления «Методология и развитие» ДОМ.РФ Сергей Овсянкин.

Он рассказал, что для совершенствования механизмов господдержки, направленных на улучшение жилищных условий граждан, была разработана Единая ипотечная программа. Она объединит федеральные и региональные меры поддержки, позволит создать в регионах более выгодные условия кредитования и повысит доступность ипотечных продуктов в целом и для отдельных категорий граждан. В ближайшее время ожидается подписание соглашения о запуске Единой ипотечной программы в названных регионах. В дальнейшем специалисты приступят к разработке нормативной правовой базы для ее реализации.

Инструментом технической реализации программы является единая информационная

Система жилищного строительства (наш.дом.рф), а оператором программы выступит ДОМ.РФ.

Институт развития уже подписал соглашения о сотрудничестве в этом направлении с Ростовской, Архангельской и Белгородской областями. Сейчас также ведутся переговоры с целым рядом регионов, в дальнейшем программу планируется распространить по всей стране.