В Новосибирске открылся музей под открытым небом

Новосибирский государственный художественный музей и оператор наружной рекламы «Дизайнмастер» 1 июня запустили проект «Art on Billboard» — выставку картин на видеоэкранах по всему городу.

— Идея нашего проекта в том, чтобы произведения живописи и графики были встроены в городскую среду, ведь каждый человек сможет увидеть картины на улицах города, — отмечает один из организаторов проекта, директор НГХМ Екатерина Болдырева.

Первый этап проекта — «Галерея» — проходит с 1 июня по 15 июля 2021 года. На этом этапе произведения новосибирских художников будут экспонироваться на цифровых экранах наружной рекламы на улицах Новосибирска. Свои произведения для цифровой выставки уже предоставили Вадим Иванкин, Сергей Мосиенко, Михаил Паршиков, Евгений Молодин, Сергей Меньшиков, Михаил Карнаев, Михаил Казаковцев, Александр Жуков, Сергей Гребенников, Вера Беленькая, Сергей Беспамятных, Евгения Бабурина и Юрий Шепель и другие. С полным списком можно ознакомиться на сайте проекта.

Также на первом этапе проекта, помимо выставки известных художников, пройдет и конкурс среди начинающих художников. Заявки на участие в нем принимаются до 1 июля 2021 года на сайте проекта. Жюри отберет лучшие работы, которые также попадут на видеоэкраны Новосибирска во втором этапе проекта — с 15 июля 2021 года. Победители конкурса будут определены посредством открытого онлайн-голосования: таким образом, каждый житель города может стать частью проекта — отдав свой голос за то произведение, которое понравилось больше всего.

— Для Новосибирска это достаточно новый формат проведения художественных выставок. Выставка, в которой роль традиционных музейных стен будут выполнять цифровые экраны, сотрет границу между музеем и зрителем. Искусство станет ближе к людям, а люди — к искусству, — считает куратор проекта Татьяна Валова.

Завершающим этапом проекта «Art on Billboard» станет офлайн-выставка работ известных и начинающих художников Новосибирска в Новосибирском государственном художественном музее и награждение победителей конкурса. Выставка откроется 5 августа 2021 года.