Рекламодателям

В Новосибирске открылся музей под открытым небом

  • 02/06/2021, 16:21
Автор: Марина Санькова
NHM
Цель проекта «Art on Billboard» — познакомить жителей и гостей города с творчеством известных и начинающих новосибирских художников.

Новосибирский государственный художественный музей и оператор наружной рекламы «Дизайнмастер» 1 июня запустили проект «Art on Billboard» — выставку картин на видеоэкранах по всему городу.

— Идея нашего проекта в том, чтобы произведения живописи и графики были встроены в городскую среду, ведь каждый человек сможет увидеть картины на улицах города, — отмечает один из организаторов проекта, директор НГХМ Екатерина Болдырева.

Первый этап проекта — «Галерея» — проходит с 1 июня по 15 июля 2021 года. На этом этапе произведения новосибирских художников будут экспонироваться на цифровых экранах наружной рекламы на улицах Новосибирска. Свои произведения для цифровой выставки уже предоставили Вадим Иванкин, Сергей Мосиенко, Михаил Паршиков, Евгений Молодин, Сергей Меньшиков, Михаил Карнаев, Михаил Казаковцев, Александр Жуков, Сергей Гребенников, Вера Беленькая, Сергей Беспамятных, Евгения Бабурина и Юрий Шепель и другие. С полным списком можно ознакомиться на сайте проекта.

Также на первом этапе проекта, помимо выставки известных художников, пройдет и конкурс среди начинающих художников. Заявки на участие в нем принимаются до 1 июля 2021 года на сайте проекта. Жюри отберет лучшие работы, которые также попадут на видеоэкраны Новосибирска во втором этапе проекта — с 15 июля 2021 года. Победители конкурса будут определены посредством открытого онлайн-голосования: таким образом, каждый житель города может стать частью проекта — отдав свой голос за то произведение, которое понравилось больше всего.

— Для Новосибирска это достаточно новый формат проведения художественных выставок. Выставка, в которой роль традиционных музейных стен будут выполнять цифровые экраны, сотрет границу между музеем и зрителем. Искусство станет ближе к людям, а люди — к искусству, — считает куратор проекта Татьяна Валова.

Завершающим этапом проекта «Art on Billboard» станет офлайн-выставка работ известных и начинающих художников Новосибирска в Новосибирском государственном художественном музее и награждение победителей конкурса. Выставка откроется 5 августа 2021 года.

Фото с официальной страницы новосибирского художественного музея Вконтакте

666

Рубрики : Культура

Регионы: Новосибирск

Теги : проект «Art on Billboard» Новосибирский художественный музей музей


0
0
Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

Предприниматели из Китая через суд пытались взыскать с жителя Кузбасса около 6 миллионов рублей за поставку масок

28/05/2021, 10:45

Сибиряки впервые пожаловались на недобросовестную продажу структурных продуктов

27/05/2021, 15:46

Сибирь — четвертая по числу предпринимателей, занятых в сфере услуг

26/05/2021, 12:14

На сибирском рынке проектного финансирования заключена крупнейшая сделка на строительство района в Красноярске

23/04/2021, 14:39

Актуальный разговор

Игорь Диденко: Я по своей сути стартапер и люблю создавать с чистого листа

Все материалы
Лента новостей

Обитателей Заельцовского парка обещают не ограничивать

02/06/2021, 17:59

МегаФон и НТВ проведут первую федеральную телетрансляцию в 5G

02/06/2021, 17:29

СГК вложит в модернизацию ТЭЦ-3 около 12 млрд рублей

02/06/2021, 17:17

РУСФОНД собирает деньги на операцию для «хрустального» мальчика

02/06/2021, 16:44
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Рестораторам Новосибирска не продлили «пандемийную» льготу на аренду летников
1/06/21 2:36
Новости компаний

СберУслуги помогают заработать самозанятым Новосибирска

02/06/2021, 12:38

Свобода для глобальных свершений: как умное приложение MobiCash упрощает жизнь

02/06/2021, 12:20

Петр Фрадков обсудил с управляющими и региональными директорами реализацию стратегии развития ПСБ

02/06/2021, 11:52

ВТБ представит новую модель цифровой сделки на вторичном рынке недвижимости

02/06/2021, 11:22

Сибирякам выдают и рефинансируют кредиты под 9,9% годовых

02/06/2021, 11:18

Где Вы планируете отдыхать этим летом?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Для владельцев электромобилей в Новосибирске отменят транспортный налог

«Мусорный» вопрос уходит в лето

Практики ЦУР в российской раскладке

Актуальные корректировки в законодательстве для бизнеса

Новосибирцы стали активнее брать подработку

Финансы

Антон Лыков: Моя основная цель — начать исполнять все обязательства, чтобы в итоге стать более сильной и надежной компанией

Антон Лыков: Моя основная цель — начать исполнять все обязательства, чтобы в итоге стать более сильной и надежной компанией

Фондовый рынок устроен так, что сценарии на нем практически не повторяются

Интернет- и мобильные приложения по функционалу сравнялись с офисами банков

Новосибирская область в пятерке лидеров по реализации сельской ипотеки

Рынок накопительного страхования подстегнула пандемия

Политика

Прокуратуре отказали в пересмотре дела экс-губернатора

Прокуратуре отказали в пересмотре дела экс-губернатора

«Мусорный» вопрос уходит в лето

Кто из единороссов стал ближе к Госдуме?

Новое в горсовете: больше вице-спикеров и доска позора прогульщиков

Справороссы обсуждают возможность увеличения дохода каждого гражданина РФ

Недвижимость

Что будет с ипотекой и надо ли спешить с покупкой квартиры в Новосибирске?

Господдержка роста цен

Спрос на аренду машиномест в Новосибирске вырос в 2,4 раза

Закон о КРТ определит принципы выкупа частных домов в Новосибирске

Участок на Бориса Богаткова вызвал большой ажиотаж на торгах

Технологии

В области определили полигон для цифровых агротехнологий

В области определили полигон для цифровых агротехнологий

СКТБ «Катализатор» перенес завод из Линево на ОбьГЭС

Компания Google официально анонсировала Android 12

Новосибирская компания начала выпускать инновационные продукты для Coca-Cola

«Балтика» отчиталась о выполнении целей устойчивого развития

Телекоммуникации

МегаФон и НТВ проведут первую федеральную телетрансляцию в 5G

Город бессилен против «черных» провайдеров

МегаФон запустил самую широкую тестовую зону с доступом к услугам класса 5G в России

Названы лучшие журналисты и блогеры Сибири по версии «Ростелекома»

МегаФон построит частную LTE-сеть на Лебединском горно-обогатительном комбинате

Агропром

В области определили полигон для цифровых агротехнологий

В области определили полигон для цифровых агротехнологий

Кадастровая стоимость сельхозземель выросла в 11 муниципальных районах области

На прилавки цветочных магазинов поступит около полумиллиона новосибирских роз

«Сибирская Нива» за счет бережливого производства планирует увеличить надои на 10%

У новосибирских фермеров растет интерес к мясному скотоводству

Транспорт

Рынок такси снова лихорадит

Рынок такси снова лихорадит

Более 145 тысяч новосибирцев воспользовались услугами шеринга самокатов в 2021 году

S7 Airlines в апреле перевезла более 1,3 млн пассажиров

Строительство четвертого моста идет сразу на восьми площадках

Как забронировать самолет для личных полетов?

Медицина

В новосибирской поликлинике внедрили малоинвазивную технологию лечения варикоза

Частная медицина хочет расширить присутствие в ОМС

Частные медорганизации Новосибирска решили развивать медицинский туризм

Новосибирск готов лечить иногородних и иностранных пациентов

«Вектор» начал разработку вакцины от COVID-19 в виде капель для носа

Авто

В Новосибирске на 28,7% вырос спрос на мотоциклы

В Новосибирской области продажи премиальных автомобилей в возрасте до 3 лет за год выросли на 34%

43% новосибирцев выступают за вывоз брошенных автомобилей на штрафстоянки

За месяц в России подорожали машины 25 марок

С 1 марта в России появится новый дорожный знак

Туризм

Россия продлит ограничение авиасообщения с Турцией и Танзанией до 21 июня

Германия объявила о начале выдачи виз россиянам

Страна улыбок и экстремальных развлечений

В детский лагерь по программе кэшбэка можно будет съездить до 15 сентября

Предприниматель из Новосибирска вышла в финал конкурса «Мастера гостеприимства»

Общество

Обитателей Заельцовского парка обещают не ограничивать

РУСФОНД собирает деньги на операцию для «хрустального» мальчика

1 июня стартует фестиваль для детей «Когда не надо в школу»

Практики ЦУР в российской раскладке

Мэр Новосибирска объяснил, с чем связаны дорожные проблемы города

Стиль жизни

Впервые состоялся турнир по игре в кёрлинг среди команд общественного объединения «VIP-club»

В ТРЦ «Аура» открылся магазин женской одежды итальянского бренда CUVEE

VIP-сlub анализирует вызовы и шансы посткарантинной реальности

Что-то страшное грядет

Соцреализм на языке кибер-эпоса

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Душевные люди, вкусная еда и завораживающие виды

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Июнь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×
Наверх в Новости Новосибирска