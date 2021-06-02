Новосибирские ученые создали инновационные датчики для приборостроительной отрасли

Команда Smart-encoder, победившая в весеннем бизнес-ускорителе А:СТАРТ, разработала датчик нового поколения определяет угол поворота с точностью ±2,5 угловые секунды и самостоятельно поддерживает свою точность в режиме реального времени.

Разработка позволит повысить динамические, метрологические и эксплуатационные характеристики, а также уменьшить массогабаритные показатели изделий, в которых она используется.

Применение запатентованного учеными метода метрологического самоконтроля позволяет датчику работать в широком диапазоне температур без потери точности.

Основной метрологический элемент датчика – высокоточный измерительный растр был изготовлен специалистами АО «НПП «Геофизика-Космос» (Москва) на уникальном оборудовании, созданном учеными ИАиЭ СО РАН. Одним из основных его разработчиков является д.т.н., ведущий научный сотрудник ИАиЭ СО РАН Валерий Кирьянов.

— Наш датчик угла поворота условно можно назвать “электронным транспортиром”, который измеряет угол поворота объекта с точностью до ±2,5 угловых секунд. С его помощью можно создать, например, микросхему или деталь для автомобиля, самолета, или самого космического корабля, — добавила Анна Кирьянова, руководитель проекта.

Прототип датчика был создан в рамках программы «Старт-1» Фонда содействия инновациям. Испытания ОЭДУ успешно прошли в лабораторных условиях и показали точность ±2,5 угловые секунды.

— Из-за введенных санкций многие предприятия имеют серьезные проблемы с доступом к продукции зарубежных производителей ОЭДУ, поэтому у нас есть шанс решить проблему импортозамещения, – подчеркнула Анна Кирьянова.

Сейчас команда планирует осуществить первые продажи ОЭДУ, изготовленные на основе первого прототипа модели. Также ученые работают над заявкой на конкурс «Старт-2» Фонда содействия инновациям, чтобы начать разработку усовершенствованной модели ОЭДУ, которая оказалась самой востребованной по результатам проведенного CastDev клиентов в рамках бизнес-ускорителя А:СТАРТ.