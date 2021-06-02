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Цифровой двойник автодорог начали создавать в Новосибирской области

  • 02/06/2021, 15:31
Автор: Марина Санькова
laboratoriya
Сегодня ТУАД Новосибирской области представило технологию с применением лазерного сканирования автомагистралей, с помощью которой создается высокоточная цифровая модель местности.

По словам начальника отдела геоинформационных технологий и мониторинга дорог Территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области Алексея Конкина, лазерное сканирование – одна из самых современных и эффективных технологий получения пространственной и семантической информации об объектах местности. В России подобные технологии на дорогах для контроля качества еще не применяются.

— Лазерное сканирование выполняется с помощью стационарных и мобильных лазерных сканеров, и программного обеспечения. Результатом лазерного сканирования является пространственная цифровая копия объектов местности — цифровой двойник дороги.

Имея на руках цифровую копию, мы выигрываем в экономике и качестве в проектно-изыскательских работах, паспортизации, диагностике, строительном контроле, оценке технического состояния, моделировании транспортных потоков и развитии интеллектуальных транспортных систем, анализе мест концентрации дорожно-транспортных происшествий и разработке актуальных проектов организации дорожного движения, — отметил Алексей Конкин.

Цифровой двойник автодороги позволяет интегрировать все пространственные данные о дороге: картографический материал, паспортизация, диагностика, геодезические изыскания, материалы лазерного сканирования, материалы дистанционного зондирования в единой системе координат с высокой точностью. Это обеспечивает контроль проектно-сметной документации, контроль дорожных работ, контроль объемов, систематизацию разнородной информации, создание цифровой инфраструктуры для движения беспилотных автомобилей.

— Создание цифровой модели экономически и технически целесообразно совмещать с работами по диагностике, паспортизации и оценке технического состояния автодорог, так как получаемые данные будут находиться в одной системе координат и взаимодополнять друг друга, — подчеркнул Алексей Конкин.

На сегодняшний день создается цифровая модель дороги «Новосибирск-Кочки-Павлодар». На очереди — Ленинск-Кузнецкая трасса, «Новосибирск-Колывань-Томск», дорога до аэропорта Толмачево и другие.

В будущем вся территориальная сеть будет иметь цифровой двойник.

Фото предоставлено ТУАД Новосибирской области

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Россия Новосибирская область

Теги : цифровой двойник автодорог цифровая модель ТУАД НСО автодороги области


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