В Новосибирске открылся завод чистых помещений

Новая производственная площадка группы компаний «Гарант» в Новосибирске основывается на европейской системе конструкций чистых помещений. Производственный комплекс полного цикла оснащен современным автоматизированным оборудованием для производства специализированных герметичных материалов чистых помещений для фармацевтики, биотехнологий, здравоохранения, микроэлектроники и других отраслей промышленности.
Данные помещения изготавливаются в соответствии с требованиями современных технических условий, технологических регламентов, проектных спецификаций и рабочих чертежей.
Технологии группы компаний «Гарант» в полной мере исполняют ограждающее — изолирующие функции для чистых помещений по отношению к внешней среде и к неконтролируемым помещениям, а также между отдельными блоками чистых помещений. Данная технология осуществляется с помощью собственных производственных мощностей. Благодаря этому стоимость технологии значительно ниже иностранных разработок за счет отсутствия таможенных сборов и оптимальной логистики.
— Компания из Санкт-Петербурга сделала выбор в пользу Новосибирской области, оценив высокий потенциал региона в биотехнологиях, фармацевтике, медицине и микроэлектронике, а также логистические преимущества и близость к странам Азии. Мы полагаем, что продукция группы компаний «Гарант» будет востребована расширяющими свой бизнес новосибирскими компаниями, а также в процессе строительства новых объектов как в медицине, так и в других отраслях промышленности, — сказал министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников на встрече с руководством компании.
Фото с сайта правительства Новосибирской области
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