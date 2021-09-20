В Новосибирске открылся завод чистых помещений

Новая производственная площадка группы компаний «Гарант» в Новосибирске основывается на европейской системе конструкций чистых помещений. Производственный комплекс полного цикла оснащен современным автоматизированным оборудованием для производства специализированных герметичных материалов чистых помещений для фармацевтики, биотехнологий, здравоохранения, микроэлектроники и других отраслей промышленности.

Данные помещения изготавливаются в соответствии с требованиями современных технических условий, технологических регламентов, проектных спецификаций и рабочих чертежей.

Технологии группы компаний «Гарант» в полной мере исполняют ограждающее — изолирующие функции для чистых помещений по отношению к внешней среде и к неконтролируемым помещениям, а также между отдельными блоками чистых помещений. Данная технология осуществляется с помощью собственных производственных мощностей. Благодаря этому стоимость технологии значительно ниже иностранных разработок за счет отсутствия таможенных сборов и оптимальной логистики.