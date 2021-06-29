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В новосибирских ресторанах тоже готовятся ввести QR-коды

  • 29/06/2021, 17:55
Автор: Мария Садыкова
Новости Новосибирска
В региональном Минпромторге разработали систему QR-кодов для посещения заведений общепита в «бесковидном» формате.

Как рассказал на пресс-конференции в «Интерфаксе» министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров, на этой неделе ведомство планирует обсудить с бизнесом индустрии гостеприимства и Минцифрой все нюансы введения платформы/системы QR-кодов, чтобы это было удобно и оперативно.

— Надо будет связать нашу цифровую систему с медицинской платформой, с Госуслугами, если это потребуется. Но такие программные решения уже есть, — отметил министр.

Он пояснил, что внедрение системы обсуждалось на заседании оперативного штаба Новосибирской области. Использовать QR-коды будут те посетители, которые поставили прививку от коронавируса или переболели. Подобные шаги сегодня готовятся сделать уже несколько регионов.

— То, что у нас планируют внедрять систему QR-кодов, предсказуемо, логично и оправдано с точки зрения эпидемиологической ситуации, наблюдаемой в стране. Но есть ряд нюансов, которые лично у меня вызывают вопросы, — говорит директор бара GUEVARA Яна Невская. — К сожалению, в нашей стране и в Новосибирской области в частности любой логичный и согласованный регламент трансформируется в очередной взрыв коррупции. Чтобы вы понимали: уже сегодня отрицательный ПЦР-тест или справку о прививке можно купить. Система QR-кодов в нашем варианте — это профанация и вранье. Мы прекрасно понимаем, что чем больше мы вводим регламентов, тем больше появляется мошенников, предлагающих свои услуги, чтобы обойти эти регламенты. Сознательность наших граждан настолько далека от реальности, что любая регламентная система обречена на провал. Буквально 2 дня назад в Питере на дворцовой площади прошел фестиваль «Алые Паруса». Зайдите в любой интернет-источник: десятки тысяч людей на дворцовой площади пляшут по музыку, но мы при этом вводим QR-коды для посещения ресторанов — очередной бред! Огромные толпы людей посещают ТЦ, пляжи. Получается, что иных источников заражения коронавирусом, кроме как ресторанов, нет?! Это фиаско!

По словам собеседника Infopro54, сейчас посещаемость по заведениям региона резко упала. Учреждения гостеприимства так и не достигли доковидных времен, многие даже эффекта прошлого года пока не видят. Арендодатели идут навстречу предпринимателям следующим образом: они повышают аренду.

— Практически во всех долгосрочных договорах аренды арендодатель вправе ежегодно на фоне инфляции повышать ставки от 8 до 15% в год. Рестораторы, к сожалению, ни на что права не имеют. Хотя у них есть право получать очередные ограничения, которые не меняют картины, но помогают нашим многоуважаемым чиновникам отчитаться перед Москвой о том, какие они крутые и как они вводят антиковидные меры, — возмущается предприниматель. — Мы будем защищать свои права, как защищали их в пандемию. Я считаю, что власти региона нам не помогают.

Представители ресторанной отрасли в целом по стране новость о новых ограничениях и введении QR-кодов встретили обреченно.

— Мы на грани краха. Я не сильно себе представляю ситуацию, чтобы человек ходил по городу со справкой от врача. Боюсь, что поход в ресторан из привычки станет особым событием. Нам совершенно очевидно, что мы не сможем платить аренду в июле. Это фактически локдаун, — заявил один из рестораторов Москвы, комментируя введение QR-кодов в соцсетях.

Cфера общественного питания считается одной из самых пострадавших от ограничений, вызванных пандемией коронавирусной инфекции. Кафе и рестораны  в Новосибирске были закрыты с конца марта 2020 года, им разрешалось работать только на вынос. В июле часть ограничений сняли: возобновилась деятельность летних кафе и веранд. Окончательное снятие ограничительных мер в индустрии гостеприимства произошло 20 февраля 2021 года.

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Рубрики : Бизнес Туризм Город

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : Рестораны общественное питание QR-коды в Новосибирске


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