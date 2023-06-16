В Новосибирске отремонтируют бомбоубежища по ул. Римского-Корсакова

В Новосибирске объявлен тендер департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска по выбору подрядчика на ремонт сооружений гражданской обороны, расположенных в подвале многоквартирного дома по улице Римского-Корсакова, 4а. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно документации ремонту подлежат шесть помещений (№ 1002-55, № 1003-55, № 1004-55, № 1005-55, № 1006-55, № 1007-55) общей площадью более 384 кв метров.

Подрядчику предстоит разобрать покрытие полов, выполнить цементную стяжку толщиной 50 мм, окрасить бетонные и отштукатуренные поверхности, установить блоки в наружных и внутренних дверных проемах. Кроме того, в контракт входят работы по монтажу системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и канализации, а также установке водосчетчиков, умывальников одиночных (с подводкой холодной воды), унитазов и вентиляторов.

Работы должны быть выполнены в течение 70 дней с момента заключения контракта.

Начальная цена контракта — 2 млн 158 тысяч рублей. Источник финансирования — бюджет города Новосибирска на 2023 год.

Согласно сайту госзакупок, это уже девятый аукцион по ремонту городских бомбоубежищ, объявленных в 2023 году. По словам начальника департамента по ЧС Сергея Куценко, всего в городе 589 убежищ, из них 283 — в городской казне. Мэрия каждый год выделяет средства на ремонт до 20 защитных сооружений.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске ищут подрядчика для ремонта бомбоубежища на ул Котовского, 11.