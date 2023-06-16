Отреставрирована стела в честь 45-летия Победы — из-за нее сейчас судят главу Центрального округа Новосибирска

Завершены работы по благоустройству территории и памятного знака в честь 45-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красном проспекте в Новосибирске.

— Памятный знак покрашен, облицовано его основание, выполнены работы по мощению на площади 24 квадратных метра вокруг знака. Для безопасного подхода к нему оборудован новый пандус, — сообщает телеграм-канал мэрии Новосибирска.

Работы выполнены ООО «Специализированный застройщик Ситистрой», который возводит гостиницу по соседству. Напомним, стелу в честь 45-летия Победы на Красном проспекте снесли в августе 2022 года из-за будущего строительства гостиницы. После скандала мэр Анатолий Локоть сообщил, что памятный знак забрали для реставрации. После этого стелу предложили разместить на четырех отдаленных от центра города площадках. Историей заинтересовался глава СКР Бастрыкин. Следователи начали проверку, и стелу в сентябре 2022 года водрузили на прежнее место. К этой истории подключилась прокуратура, которая потребовала провести реставрацию стелы.

В марте 2023 года в суд Железнодорожного района Новосибирска поступили материалы уголовного дела по статье «Халатность» в отношении главы Центрального округа Сергея Канунникова. Как сообщает пресс-служба суда, глава района, будучи осведомленным о том, что памятник, является бесхозным объектом, не организовал направление документов о признании права муниципальной собственности на объект, не обеспечил его поддержание в состоянии, соответствующем достойному и уважительному отношению к памяти о Победе советского народа в Великой Отечественной войне. Суд еще не завершен.