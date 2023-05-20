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В Новосибирске ищут подрядчика для ремонта бомбоубежища

  • 20/05/2023, 16:52
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Ремонт бомбоубежищ в Новосибирске
Ранее сообщалось, что мэрия каждый год выделяет средства на ремонт до 20 защитных сооружений.

На сайте госзакупок опубликован тендер департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска по выбору подрядчика для ремонта бомбоубежища, расположенного в подвале дома на ул Котовского, 11, в районе площади Труда. Площадь объекта – 159 кв метров, стартовая цена работ — 957, 9 тыс рублей. Победитель должен покрасить стены, заменить двери и люки, смонтировать системы водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, а также заменить деревянные перегородки на кирпичные.

Ранее торги объявлялись по поиску подрядчиков на ремонт бомбоубежищ на Ленина, 18 — площадь 107 кв метров, стартовая цена контракта — 626,5 тысяч. На ремонт убежища на Урицкого,12 площадью 93 кв метра бюджет выделял 570 тыс рублей.

новости Новосибирска

В Новосибирске заговорили о доступности убежищ

Напомним, вопрос о доступности убежищ в Новосибирске начали активно обсуждать весной 2022 года. После проверки Контрольно- счетной палаты Новосибирска исполнения городской программы по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций за 2017-2018 годы, профильным подразделениям мэрии Новосибирска было поручено упорядочить работу по содержанию убежищ, находящихся на балансе города, на случай ЧС. Начальник департамента по ЧС Сергей Куценко сообщал, что всего в городе 589 убежищ, из них 283 — в городской казне. Мэрия каждый год выделяет средства на ремонт до 20 защитных сооружений.

— Если говорить о населении в целом, то оно у нас может укрыться в помещениях подземного пространства, — говорит Куценко. — Мы в прошлом году провели инвентаризацию всех помещений подземного пространства, это подвалы, погреба, метрополитен. Всего у нас их более 11 тысяч. Этого хватит, чтобы укрыть более 4 млн человек. Что касается защитных помещений, то они распределены между организациями, организации их содержат. Если кто работает на предприятии, идите к руководителям, они вам покажут, куда прятаться.

Пристальное внимание к помещениям данной категории привело к тому, что с должниками- арендаторами, которые можно использовать как бомбоубежища, расторгаются договоры.

Фото пресс-службы ГУФССП России по НСО

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : Ремонт бомбоубежищ в Новосибирске


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