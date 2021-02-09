В Новосибирске ожидается резкое похолодание

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», ночью 11 и 12 февраля ожидается похолодание до -33 °С, днем понижение температуры до -25 °С, небольшой снег, на дорогах – гололедица, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

10 февраля: температура ночью -20..-22 °С, местами до -25 °С, днем -19..-21 °С с небольшим понижением во второй половине дня, ветер западный с переходом на северо-западный, 4-9 м/с, ночью местами порывы до 14 м/с. Небольшой снег, ночью местами поземка, на дорогах – гололедица.

11 февраля: температура ночью -28..-30 °С, местами до -33 °С, днем -23..-25 °, ветер западный 3-8 м/с. Ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков.

12 февраля: температура ночью -31..-33 °С, днем -21..-23 °, ветер западный с переходом на юго-восточный, 3-8 м/с. Преимущественно без осадков.