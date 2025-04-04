В Новосибирске ожидается штормовой ветер до 25 метров в секунду

5 апреля в Новосибирской области произойдет резкое изменение погоды, которое будет сопровождаться сильным ветром. По данным синоптиков, порывы ветра будут достигать 18-23 метров в секунду, а в некоторых районах даже превысят 25 метров в секунду.

В такой ситуации есть риск падения деревьев и других некрепких конструкций, повреждения линий связи и электропередач, а также срыва кровли со зданий и сооружений. В связи с этим региональное МЧС России подготовило несколько рекомендаций для безопасного поведения во время непогоды.

— Следует быть аккуратным на улице, не ходить и не парковать машину под слабо закрепленными конструкциями и ветхими деревьями, не отпускать детей одних на прогулку. При пользовании газом необходимо проверить наличие тяги в дымовых и вентиляционных каналах, — рекомендовали специалисты.

В пресс-службе Территориального управления автомобильных дорог (ТУАД) также сообщили о штормовом предупреждении и рекомендовали водителям быть внимательнее на трассах.

Жителям региона напомнили, что в случае возникновения нештатных ситуаций, связанных с сильным ветром, необходимо звонить по номеру 112.

Стоит отметить, что в некоторых районах Новосибирска с вечера 3 апреля наблюдаются сильные порывы ветра.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, днем 5 апреля температура опустится до +5…+7 градусов, возможен дождь. В воскресенье, 6 апреля, погода будет более комфортной +10…+12 градусов, ветер до 15 метров в секунду.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске назвали дату открытия аттракционов в парках. Некоторые из них уже расконсервированы и принимают посетителей.