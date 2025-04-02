В Новосибирске назвали дату открытия аттракционов в парках.

Как сообщает дирекция городских парков, большинство аттракционов начнут работать в Новосибирске после 15 апреля. По данным сервиса «Яндекс погода», к этому времени дневная температура в городе поднимется до +18 градусов, а среднесуточная — до +10 градусов.

— В парках постепенно начинают работать аттракционы! Уже сейчас некоторые из них готовы порадовать вас положительными эмоциями, — добавляют в организации.

Стоит отметить, что в ближайшие дни температура в Новосибирске будет изменчивой. Перед тем как отправиться на прогулку, советуем ознакомиться с прогнозом погоды. Например, в среду, 2 апреля, днём ожидается лишь небольшое потепление — до +3 градусов, а осадков не прогнозируется.

В четверг, 3 апреля, в столице Сибири ожидается пасмурная погода. Утром температура воздуха составит +1 градус, а днём резко потеплеет до +9 градусов, при этом осадки не прогнозируются. Южный ветер может усилиться до 8,4 м/с. В последний рабочий день недели температура будет колебаться от +5 до +14 градусов.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2025 году в Новосибирске планируют благоустроить более 10 территорий. Они расположены во всех районах города.