В Новосибирске падает спрос на бытовую технику

На рынке электроники и бытовой техники России, в том числе и в Новосибирской области, наблюдается спад потребительского спроса. К таким выводам пришли аналитики Бизнес-секретов и проекта T-Data после того, как изучили траты россиян.

По подсчетам экспертов, за год количество и объемы продаж электроники сократились на 15 и 6%. В первом квартале 2025 года динамика спада продолжается. Относительно первого квартала 2024 года количество покупок электроники и бытовой техники сократилось на 19%, а объем трат — на 8%. Например, средний чек покупок в Новосибирской области за первые три месяца 2025 года составлял 8 808 рублей. Для сравнения, в Москве —11 357 рублей, в Краснодаре — 9 043 рубля, в Красноярске — 8 856 рублей.

— Снижение спроса связано с высокой ключевой ставкой. Пока ставка остается на текущем уровне, сохраняется и накопительная модель потребления — когда потребители откладывают деньги на желаемую покупку, а не покупают сразу, как в товаре появилась потребность, — считает коммерческий директор Холодильник.ру Алексей Погудалов.

Он добавляет, что на рынок электроники влияет и снижение ипотечного рынка, поскольку покупка новой техники идет в тренде с покупкой недвижимости.

По наблюдениям экспертов, на фоне падения объемов продаж новой электроники и бытовой техники растет спрос на ремонт, а также продажи бытовой техники «с рук». При этом доля продаж б/у техники в ресейле (рынок перепродажи — Ред.) за два года не изменилась и составляет 71% от общего объема продаж бытовой техники.

— За два года продажи кондиционеров в ресейле выросли на 10%, посудомоечных машин — на 16%, утюгов — на 22%, а пылесосов — на 12%, — уточнил руководитель бизнес-направления «Электроника и бытовая техника» Авито Павел Комаров.

Ранее редакция сообщала, что эксперты прогнозировали рост цен на бытовую технику.