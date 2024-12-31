В начале 2025 года бытовая техника вырастет в цене на 20 %

Рост цен на бытовую технику связан не только с высокой ключевой ставкой, ростом курсов иностранных валют и увеличением логистических расходов. Сыграет свою роль и ужесточение требований Минприроды РФ.

Напомним, в начале октября в ведомстве сообщили о новых требованиях к ввозу продукции с хладагентами. Эти вещества используют в кондиционерах и холодильном оборудовании для охлаждения воздуха и поддержания оптимального температурного режима. С этого времени начало действовать разрешение в том числе и для смесей, ранее не требующих обязательного лицензирования. То есть, если ранее под лицензию попадало 10% кондиционеров, то сейчас 90%. Помимо этого, под ограничения попал фреон 410, который используется в 50% холодильников.

Добавим, что цены на бытовую технику уверенно поднимаются вверх уже с начала этого года. Так, по данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, микроволновые печи за 2024 год подорожали на 7%, блендеры — на 6,5%, а стоимость плит увеличилась на 9,5%.

Удивительно, но параллельно растет и спрос на бытовую технику. И в следующем году, как считают эксперты, рост покупательской активности в этом сегменте продолжится. К тому же обязательное лицензирование товаров с хладагентами может привести к дефициту на рынке холодильного оборудования. Все эти изменения неизбежно повлияют на цены техники для конечных потребителей.

Ранее мы писали, что кондиционеры и посудомойки станут дороже при введении пошлин, но позволит развивать отечественное производство. Тогда в компании Merlion отметили, что любое ограничение конкуренции, либо повышение пошлин, неумолимо приводит к удорожанию продукции. По словам директора по продукту Starwind, относящемуся к торговой марке Merlion, Александра Галкина, на сегодняшний день в РФ отсутствуют предприятия, способные производить бытовые сплит-системы или посудомоечные машины полным циклом, поэтому принятие решения о повышении ввозной пошлины приведет к удорожанию цен для конечных покупателей. Галкин отметил, что рынок адаптируется под новые условия, однако объем ввоза при этом снизится.

Ранее редакция рассказывала о том, что китайская бытовая техника сдержала рост инфляции в Новосибирске. В магазинах региона появились новые бренды и это повлияло на стоимость товаров.