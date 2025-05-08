Семь сибирских компаний отказались от квоты на экспорт пшеницы

Минсельхоз России уменьшил тарифную квоту на экспорт пшеницы в страны вне ЕАЭС на период до 30 июня для 71 компании. Приказ касается перераспределения квот между экспортёрами — в первую очередь среди тех, кто отказался от крупнейших объёмов. Высвободившийся объем составил 1 млн 261 тыс. тонн. Таким образом, к распределению остается 2 млн 678,5 тыс. тонн.

Заявления об отказе от вывоза зерна подали 49 компаний, в том числе 7 участников рынка из Сибири. Среди них ООО «Оникс» (Новосибирская область), ООО «Омское продовольствие», ООО «Сибирский КХП», ООО «Зерновые Линии» (Омская область), а также ООО «СЗК», ООО «СП «Премьер», ООО ТК «Просторы Сибири», ООО «Красноярск Зерно» (Красноярский край).

Согласно документу, квота на вывоз зерновых устанавливается на вторую половину сезона — с 15 февраля по 30 июня. Она действует только для пшеницы и меслина. Первоначально квота была распределена среди 219 компаний.

О том, что экспортные квоты для вывоза зерна на этот период будут для регионов Сибирского федерального округа «скромными» ещё в феврале редакции Infopro54 говорил генеральный директор АО «Новосибирскхлебопродукт» Сергей Соколов. Он отмечал, что в 2025 году удельный вес более дорогостоящей продукции АПК уменьшается. Например, масличных культур, которые стоят дорого.

По данным Западно-Сибирской железной дороги, в первом квартале 2025 года объём погрузки зерна на сети ОАО «РЖД» в Новосибирской области составили 406 тысяч тонн, что в 2,3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Зерно отправлялось в различные регионы России и на экспорт, включая Кубу, Киргизию, Беларусь и другие страны. Основную часть груза составила пшеница, но также были перевезены ячмень, бобы, семена льна и масличных культур.

Механизм квотирования экспорта зерновых был утвержден в 2021 году с целью поддержания баланса между внутренними потребностями в зерне и его поставками за рубеж. В рамках этой системы действует плавающая пошлина, размер которой зависит от рыночной ситуации. В рамках квоты экспорт зерна облагается плавающей пошлиной, зависящей от ценовой конъюнктуры.

В 2026 году Минсельхоз планирует применять понижающий коэффициент при распределении квот для компаний, не выбравших полностью предоставленные объемы в 2025 году.

Ранее редакция сообщала, что новосибирские аграрии отказываются от пшеницы в пользу масличных. Пересматривать севооборот сельхозпроизводителей вынуждают неблагоприятные погодные условия и низкие цены на урожай.