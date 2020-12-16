С поставщиков «Холидея» взыскивают за интеллектуальную собственность

— Примерно у 100 поставщиков были заключены договоры с сетью «Холидей» на поставку продукции, которую ритейл выставлял в своих магазинах под собственной торговой маркой (СТМ). Больше никуда эта продукция не поставлялась. В конце 2017 года «Холидей» передал право использования СТМ аффилированной с ним компании — ООО «Холидей Маркетинг». Никто из поставщиков об этом не был поставлен в известность, и они продолжали привозить «Холидею» свою продукцию. Недавно, дождавшись истечения трех лет, «Холидей Маркетинг» начал предъявлять требования к поставщикам об уплате компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак при поставках в компанию «Холидей», — рассказала Infopro54 руководитель регионального Бюро по защите прав предпринимателей, Центра антикризисной поддержки предпринимателей (ЦАПП, созданы при реготделении «Опора России») Наталья Пинигина. — В соответствии с законом стоимость этой компенсации двойная от суммы всех поставок за три года, то есть десятки и сотни миллионов рублей с компании.

По словам Пинигиной, «Холидей-Маркетинг» подал пробные иски о компенсациях за контрафакт в суды трех регионов Сибири: омский, алтайский и новосибирский. В первых двух поставщики процессы проиграли в двух инстанциях. На минувшей неделе эту ситуацию активно обсуждали алтайские предприниматели в пресс-центре «Алтапресс» . Так, ООО «Константа» отшивала по заказу «Холидея» детскую одежду под брендом «Игрята». Иск к компании поступил весной. По делу проиграны два суда на сумму в 2,5 млн рублей. Позже в адрес компании пришла еще одна претензия на 9 млн рублей, пишет «Алтапресс». Судя по письмам, полученным редакцией Infopro54, ООО «Ренессанс Косметик» получила иск за использование товарного знака от «Холидей Марктинг» в ноябре на 22,9 млн рублей. ООО «ТД АЛТАН» — в декабре на 7,5 млн рублей.

В новосибирском суде, благодаря специалистам в области интеллектуального права, дело удалось выиграть, также в двух инстанциях: в арбитраже и апелляции. Речь идет об иске на 1,4 млн рублей к ООО ТД «Морозко» за производство пельменей и вареников под маркой «Ай да еда!», которые обнаружились в сети «Холидей».

— Возможно, суды на Алтае и в Омске сочли, что им представлена недостаточно убедительная доказательная база и формально подошли к решению вопроса, поэтому они сочли возможным удовлетворить требования «Холидей Маркетинга». Наш арбитражный суд подошел к делу по существу и внимательно изучил все материалы. Нам удалось доказать фактическую аффилированность, фактическое согласие правообладателя на использование СТМ, а также использование схем, по которым работала эта связка. Судом также было установлено, что это злоупотребление правом, направленное на причинение вреда ответчикам. В итоге решение вынесено в пользу поставщиков, — подчеркивает Наталья Пинигина. — Сейчас все дела ушли в Москву, в суд по интеллектуальным правам. Если он поддержит решение омского и алтайского судов, то это нанесет огромный ущерб поставщикам, многие из которых до сих пор не получили расчет за поставленную в сеть «Холидей» продукцию, а их обяжут еще и заплатить компенсацию в двойном размере. При этом «Холидей Маркетинг», которая контролируется теми же лицами, что и «Холидей», получит незаконное обогащение в тройном размере,

По ее словам, это прецедент, которым могут воспользоваться другие недобросовестные игроки-ритейлеры, чьи поставщики также окажутся в неприятном положении.

Сейчас юристы Бюро по защите прав предпринимателей направили заявление в правоохранительные органы Новосибирской области о возбуждении уголовного дела, так как уверены, что сформированная схема — мошенническая и используется для незаконного вымогательства денежных средств.

Кроме того, поставщики написали коллективное обращение к председателям судов России с просьбой взять под личный контроль рассмотрение подобных дел. Предприниматели также массово пишут обращения (несколько писем есть в редакции) на имя президента России Владимира Путина.

— ООО «Компания Холидей» самостоятельно разрабатывало дизайн упаковки со спорными товарными знаками и контролировало процесс производства такого товара. Компания «Холидей» — фактически и формально является аффилированным лицом правообладателя («Холидей Маркетинг»). Реализация товаров со спорными ТЗ осуществлялась исключительно в торговой сети «Холидей», — перечисляется в письме ООО «ТД АЛТАН». — На упаковке спорных товаров были указаны номера горячей линии, принадлежащие «Холидей Маркетинг» — правообладателю. А значит, вопросы потребителей по качеству товара поступали правообладателю. Эти обстоятельства были предметом рассмотрения и установлены судом. Несмотря на очевидный абсурд, «Холидей Маркетинг» считает, что товарные знаки использовались без ее ведома и согласия.

— Мы добросовестно поставляли около 10 лет свою продукцию в одну из крупнейших торговых сетей нашего региона «Холидей» и теперь оказались перед неконтролируемым злоупотреблением правом и большой угрозой. И причина этому не наши просчеты или бизнес-ошибки, а намеренная манипуляция торговой сети законодательством России, — говорится в письме компании ООО «Ренессанс Косметик» на имя президента России Владимира Путина. — Мы хотели бы обратить ваше внимание на сложившуюся ситуацию и взять ее на контроль.

В ООО «ТД АЛТАН» подчеркивают, что заложниками данной ситуации оказались как раз те предприятия малого и среднего бизнеса, которые поставляли товар ТС «Холидей» с использованием товарного знака (торговой марки).

В компании надеются, что вмешательство президента поможет не допустить создания опасного прецедента, позволяющего безнаказанно манипулировать законом с целью незаконного обогащения.

— Пока на данный момент должная правовая оценка деятельности группы компаний «Холидей» прокуратурой не дана, могут ли производители надеяться на то, что арбитражными судами всех инстанций не будет проявлен формальный подход при разрешении этой категории дел, а напротив, будет тщательно разобрана каждая ситуация и учтены последствия, которые могут быть критическими для экономики Сибири, — говорится в письме от ООО «Бочкаревский пивоваренный завод».

В общей сложности на сегодняшний день претензии за «незаконное использование товарного знака» получили уже около 80 поставщиков «Холидея» с суммами требований от 1 до 89 млн. Треть поставщиков, которых может коснуться «дело о контрафакте», — новосибирские производители.

Фото с сайта ООО «Энергосберегающие технологии»