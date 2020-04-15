COVID-19 повлияет на подготовку к зиме 2020-2021 года

Сегодня на совещании под руководством полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло обсуждались вопросы готовности электросетевого комплекса регионов Сибири к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов. В частности, рассматривались проблемы и задачи для обеспечения безопасного прохождения предстоящего отопительного сезона в условиях распространения на территории округа новой коронавирусной инфекции (COVID-19), сообщили в Сибирском ОИЦ.

В ходе совещания было отмечено: учитывая неблагоприятную эпидемиологическую обстановку в России, связанную с распространением коронавирусной инфекции, в этом году подготовка к зиме будет непростой. Так, одним из основных показателей ситуации в экономике является уровень потребления электроэнергии. В течение первой недели апреля текущего года потребление снизилось на 2,5%. На это могли оказать влияние погодные условия – температура наружного воздуха выше почти на пять градусов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

— Несмотря на это, все запланированные инвестиционные и ремонтные программы нужно выполнить. Их можно скорректировать, однако принятые решения не должны повлиять на уровень энергобезопасности регионов, — сказал Сергей Меняйло.

Тем не менее, по оценкам экспертов, негативные процессы в экономике, связанные с новой коронавирусной инфекцией, в ближайшее время могут отразиться на ситуации в энергетике. В частности, возможно снижение полезного отпуска электроэнергии и платёжной дисциплины потребителей. Как следствие, ухудшатся финансово-экономические показатели деятельности электросетевых и сбытовых организаций.

Он подчеркнул, что региональным органам власти в обязательном порядке необходимо обеспечить контроль за выполнением производственных программ всех территориальных сетевых организаций.

— Подготовка энергообъектов к бесперебойной работе в предстоящем осенне-зимнем периоде должна осуществляться в полном объёме. Органам исполнительной власти регионов следует оказать электросетевым компаниям максимальное содействие, — сказал полпред.

Среди основных сложностей, которые важно оперативно решить, – обеспечение беспрепятственного проезда энергокомпаний и их подрядных организаций, привлечённых для выполнения ремонтных, строительно-монтажных и проектно-изыскательных работ. Речь идёт о перемещении работников как внутри региона, так и между регионами.

Пристального внимания требует обеспечение надёжной работы бесхозяйных сетей и сетей, находящихся в эксплуатации электросетевых организаций, должным образом не обслуживающих сетевую инфраструктуру. В особенно сложном положении оказываются потребители, проживающие в сельской местности, от них часто поступают жалобы на пониженное напряжение и перебои электроснабжения.

— Инициатива о переходе бесхозяйных объектов в сетевые компании должна исходить от органов власти, – сказал полпред. – Нужно исключить риски нарушения бесперебойной передачи электроэнергии потребителей.

Кроме того, в сложившейся ситуации возможно накопление долгов потребителей электроэнергии перед сетевыми компаниями. В этой связи необходимо направить дополнительное внимание на контроль за осуществлением платежей, проводить работу с потребителями-должниками, а также рассмотреть возможность увеличения субсидий предприятиям жилищно-коммунального комплекса.

Фото Сибирского ОИЦ