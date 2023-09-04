В Новосибирске по подозрению в убийстве спортсмена задержан местный житель

В августе текущего года в Новосибирске погиб 27-летний спортсмен по греко-римской борьбе Владислав Рухля. Его нашли на крыльце травмпункта на улице Героев Революции в полубессознательном состоянии, а через два дня он скончался от черепно-мозговой травмы, не приходя в сознание. Автомобиль Владислава нашли брошенным через день.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью.

В настоящее время суд арестовал подозреваемого, которым оказался 31-летний местный житель, ранее судимый и приговоренный к условному сроку.

Подозреваемый утверждает, что «не хотел убивать», однако мотив нападения до сих пор остается неизвестным.

Вместе с тем, вдова погибшего уверена, что только толпа могла избить КМС по греко-римской борьбе, в связи с чем ищет свидетелей странного преступления и требует задержать других виновных.

— Муж родился и вырос в Первомайском районе, с детства занимался греко-римской борьбой в спортивном клубе «Первомаец», был кандидатом в мастера спорта, имеет награды. Подозреваемого нашли, но мы уверены, что он был не один. Он бы физически не смог даже затащить Владислава в машину. Записей с камер наблюдения нет. Якобы тогда в районе отключили свет, камеры ничего и не записали. Еще смартфон мужа похищен, до сих пор не найден, — рассказала в беседе с КП-Новосибирск вдова погибшего Маргарита.

Что касается задержанного, 1 сентября суд арестовал его на два месяца, однако меру пресечения, наверняка, продлят.